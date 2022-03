"Ucciso in Ucraina Brent Renaud, giornalista del New York Times"

Il giornalista americano del New York Times, Brent Renaud, è stato ucciso dalle forze russe. Lo ha reso noto con un post su Facebook il capo della Polizia della King Region Andrei Nebitov. Su twitter sono state diffuse foto dei documenti del cronista che sembrano confermare la sua sorte. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, il reporter è stato ucciso a Irpin, dove ci sarebbe un altro giornalista ferito, che stanno tentando di portare via dalla zona dei combattimenti.

Invece Brent Renaud, 51 anni, non ce l’ha fatta. L'uomo sarebbe caduto sotto colpi di arma da fuoco sparati dall'esercito russo. "Gli occupanti stanno cinicamente uccidendo anche i giornalisti dei media internazionali che stanno cercando di mostrare la verità sulle atrocità delle truppe russe in Ucraina. Un corrispondente di 51 anni del New York Times è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco oggi a Irpin. Un altro giornalista è ferito” ha fatto sapere il capo della polizia ucraina.