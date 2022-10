"Britaly": così il Regno Unito è diventato come l'Italia (secondo l'Economist)

La premier, ormai uscente, Liz Truss vestita da gladiatore, che brandisce una forchetta con gli spaghetti arrotolati e una pizza a forma di scudo. E sullo sfondo la scritta: "Benvenuti a Britaly". È la copertina con cui l'Economist si è presentato ai suoi lettori nel giorno delle dimissioni dell'inquilina di Downing Street, avvenuta appena 44 giorni dalla sua nomina e in sostituzione di un altro premier dimissionario, Boris Johnson. Il quale, a sua volta, era salito al potere sulla scorta del mandato rassegnato da Theresa May. Negli ultimi 3 anni, Londra ha visto passare tre premier differenti. E sta proprio qui, in questa instabilità politica, che l'Economist vede nel Regno Unito un primo elemento di somiglianza con l'Italia. Ma non è l'unico.

Se il Paese si è "trasformato" in una Britaly (definizione che chiaramente ha un'accezione negativa), il motivo è anche per la bassa crescita e le turbolenze sui mercati finanziari cui stanno assistendo i cittadini britannici negli ultimi tempi. Certo, Brexit e Covid-19 non hanno aiutato, ma la politica britannica ci ha messo del suo. Il momento più critico lo si è toccato proprio in questi giorni con il piano presentato da Truss e dal suo ministro delle Finanze, Kwasi Kwarteng, per rilanciare l'economia abbattendo le tasse (soprattutto per i più ricchi) e sostenendo generosamente imprese e cittadini sulle bollette.

Un piano che avrebbe richiesto un maxi esborso a carico dell'erario pubblico, da coprire con un nuovo e massiccio indebitamento. Peccato che appena annunciato, il piano abbia fatto crollare la sterlina e schizzare in alto i rendimenti dei titoli di Stato, con una dinamica che ha ricordato, per l'appunto, la drammatica estate italiana del 2011. "Proprio come gli italiani si preoccupano dello spread tra i titoli di Stato di riferimento e i Bund, così i britannici hanno avuto un corso accelerato su come i rendimenti dei titoli di Stato influenzino tutto, dal costo del mutuo alla sicurezza delle loro pensioni", scrive l'Economist.

Malignamente, l'Economist ha ricordato che i due, Truss e Kwarteng, sono stati tra gli autori di un saggio intitolato "Britannia Unchained", nel quale usavano l'Italia "come monito". Un consiglio che evidentemente non hanno ascoltato loro per primi, e che forse avrebbe impedito la pantomima che ha portato prima il ministro delle Finanze, e poi la stessa premier a rassegnare le dimissioni in tempo record. Non prima, almeno per Truss, di subire l'umiliazione di dover fare inversione a "U" su tasse e sussidi anti rincari energetici.

Ma ad avvicinare Roma e Londra non è stata solo la premier uscente, come ricorda l'Economist sulla base di evidenze statistiche. L'instabilità politica del Regno Unito, come dicevamo, è cominciata da tempo, almeno da quando David Cameron lasciò l'incarico in seguito al referendum che sancì la Brexit. Da allora, scrive il quotidiano, "l'instabilità politica che prima contraddistingueva l'Italia ha completamente contagiato il Regno Unito. Dal 2015, la Gran Bretagna ha avuto quattro primi ministri (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson e la signora Truss), come l'Italia. È probabile che i due Paesi procedano di pari passo nel prossimo futuro", prevede l'Economist, che evidentemente non vede in Giorgia Meloni un elemento di stabilità politica per l'Italia.

C'è poi la questione economica: "Il problema della bassa crescita della Gran Bretagna è diventato più radicato. La stabilità politica è un prerequisito per la crescita, non un qualcosa che è bello avere. I governi italiani faticano a portare a termine qualcosa; lo stesso vale per le amministrazioni brevi in Gran Bretagna. Quando i cambi di leader e di governo sono sempre dietro l'angolo, la pantomima e la personalità sostituiscono la politica. Johnson è stato soprannominato 'Borisconi' da alcuni; continuando ad aleggiare sulla scena politica, potrebbe rendere questo paragone ancora più netto", scrive sempre l'Economist.