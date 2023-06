Un britannico su quattro pensa che il Covid non sia mai esistito

Nel Regno Unito ci più complottisti di quanto si possa immaginare. Addirittura un britannico su quattro pensa che il Covid-19 non sia mai esistito e che sia stata solo una bufala. È quanto emerge da una ricerca del King's College di Londra per la Bbc, che prova a fare un quadro completo di tutte le teorie cospirazioniste diffuse nella nazione. Dal sondaggio risulta che circa un terzo della popolazione è convinto non solo che la crisi del costo della vita sia un complotto del governo per controllare i cittadini, ma anche che sia vera la "teoria della grande sostituzione", che sostiene che i bianchi vengano sostituiti da immigrati di colore. Tre persone su 10 pensano poi che l'iniziativa "Great Reset" annunciata dal World Economic Forum nel 2020 sia una cospirazione per imporre un governo mondiale totalitario.

Come spiega lo studio, le teorie cospiratorie spesso sono conseguenze di problemi e ansie provenienti dal mondo reale. Ad esempio, l'aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione, che riducono il benessere e mettono in difficoltà le famiglie, può alimentare la convinzione che forze potenti stiano complottando per impoverire deliberatamente alcuni settori della società. "Questi risultati sottolineano l'importanza delle teorie del complotto per spiegare il modo in cui molte persone comprendono la politica e gli eventi che influenzano la loro vita", ha dichiarato il dottor Rod Dacombe, studioso del dipartimento di economia politica del Kcl. "Per alcune persone, le teorie del complotto rappresentano il fulcro della partecipazione politica e il mezzo principale attraverso il quale comprendono ciò che accade nel mondo".

Il 19% dei partecipanti al sondaggio ha anche affermato che è vero o probabilmente vero che "il governo britannico ha compiuto gli attentati del 2005 alla metropolitana di Londra per incoraggiare il sostegno alla guerra in Medio Oriente", e il 18% ha detto che è sicuramente o probabilmente vero che "l'attacco alla Manchester Arena ha coinvolto 'attori' che hanno finto di essere feriti o uccisi, mentre le persone non sono state realmente uccise o ferite".

