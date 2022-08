Brittney Griner,  la star del basket Usa condannata a 9 anni in Russia

Condannata a nove anni di carcere in Russia per essere stata trovata con olio di cannabis. E’ successo alla star del basket Usa Brittney Griner dopo essere stata giudicata colpevole di traffico di droga dal tribunale di Khimki, alla periferia di Mosca. L’atleta era stata fermata a febbraio, al suo arrivo nella capitale russa, dopo che nel bagaglio le era stato trovato dell'olio di cannabis.

A luglio, la due volte campionessa olimpica si era dichiarata colpevole, ma si è sempre difesa dicendo di non aver mai avuto intenzione di violare la legge russa. La 31enne ha sostenuto di aver portato inavvertitamente la sostanza in Russia. Una versione che non ha convinto la pubblica accusa, convinta che lei l'avesse deliberatamente nascosta. Tuttavia il procuratore ha chiesto alla corte "di dichiarare Griner colpevole e di condannarla a nove anni e sei mesi in prigione", oltre al pagamento di una multa di un milione di rubli, pari a circa 16mila euro.

Il caso Griner si inserisce di fatto in una condizione già difficile fra i due Paesi, in rota di collisione per le posizioni sulla guerra in Ucraina e le successive sanzioni economiche. E lo dimostra la rivelazione della Cnn, secondo cui Mosca avrebbe proposto a Washington uno "scambio di prigionieri" per liberare Griner. In cambio del rilascio della cestista e dell'ex marine Paul Whelan, gli Stati Uniti avrebbero dovuto scarcerare il trafficante d'armi Viktor Bout e l'ex colonnello dell'agenzia di intelligence interna russa Vadim Krasikov. Una richiesta giudicata problematica da Washington, dato che Krasikov è detenuto in Germania.