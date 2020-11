Come Trump può ancora prendersi la vittoria

Esistono dei modi con i quali Donald Trump può ancora vincere le elezioni degli Stati Uniti o le sue sono solo elucubrazioni di chi non accetta la sconfitta? Dietro al suo diniego di riconoscere la vittoria di Joe Biden esiste una reale strategia oppure si tratta solo di un modo per cavalcare un'uscita di scena da “guerriero” che non perde mai? Le “speranze” di Trump sono in realtà legate allo stato della Pennsylvania e a un ricorso presentato lì dai rappresentanti dei repubblicani secondo i quali non sono state seguite le procedure esatte per scrutinio dei voti per corrispondenza. In realtà sono state intentate delle azioni legali in vari stati come Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Texas e Pennsylvania appunto.

La possibilità in Pennsylvania

Proprio quest'ultima però sembra essere quella più fondata o che ha almeno trovato dei riscontri dalla Corte suprema dello Stato. I legali del partito repubblicano avevano fatto ricorso alla Corte dello Stato per chiedere lo stop del conteggio dei voti arrivati per posta nel giorno dell'Election Day. In realtà la Corte ha accolto parzialmente la loro richiesta. Il giudice Samuel A. Alito ha imposto solo che vengano separati i voti arrivati per posta riguardanti il 3 novembre. Una decisione che in realtà è coerente con le linee guida imposte agli stati. Una circolare dello scorso 28 ottobre, infatti, imponeva alle commissioni elettorali dello Stato di separare i voti arrivati per posta. La contestazione mossa dai legali dei repubblicani hanno costretto il segretario di Stato della Pennsylvania, Kathy Boockvar di sigillare le schede ricevuto dopo le 20 del giorno dell'Election Day ed entro sabato prossimo dovrà fare “rapporto” alla Corte Suprema dello Stato. Questa questione procedurale è l'unica finora fondata posta sul tavolo dagli sconfitti che a partire da oggi hanno annunciato di perseguire tutte le opzioni legali possibili per verificare se siano state attuate le leggi elettorali vigenti in ogni singolo Stato. Si tratta di una questione procedurale, quindi, e non di brogli come dichiara dalle prime ore Trump.

Supreme Court Justice Alito said PA must segregate all late ballots.



PA failed to do so.



It’s now possible that Alito and a court majority may throw out the late ballots, which could very well deliver PA to Trump. — Senator Melissa Melendez (@senatormelendez) November 8, 2020

L'ipotesi brogli

La strada dei brogli, invece, dovrebbe seguire un iter molto più tortuoso e difficilissimo da seguire. L'asso nella manica dei repubblicani, come ampiamente previsto prima delle elezioni, è dato dal ricorso alla Corte Suprema Federale. Il massimo organo giurisdizionale americano è composto da sei membri conservatori e tre progressisti. Un vantaggio che i repubblicani sono intenzionati a sfruttare. Il problema è che però la strada per arrivare alla Corte Suprema Federale è tutt'altro che semplice. Per riuscire ad arrivare a essa infatti, la prova di un broglio dovrebbe essere dimostrata prima in un tribunale dello Stato. A quel punto poi bisognerebbe ricorrere alla Corte Suprema dello Stato e infine a quella Federale. Va specificato che, a differenza per esempio del sistema italiano, i ricorsi ai gradi successivi di giudizio negli Stati Uniti vengono difficilmente accolti.

.@CLewandowski_ on what the Trump campaign believes is a concrete example of voter fraud in #Pennsylvania pic.twitter.com/psBS06Vw5F November 7, 2020

Il ricorso alla Corte Suprema Federale

È quindi improbabile che si arrivi alla Corte Suprema Federale come successe durante la corsa elettorale tra George W. Bush e Al Gore nel 2000. Bisogna poi valutare un altro aspetto: la Corte Suprema non ha alcun interesse a entrare in una disputa politica che sta dividendo il Paese. Non ha alcun interesse a intervenire d'imperio e non riconoscere il risultato visto che la maggioranza dei giudici sono di estrazione repubblicana. Si trovano infatti nella doppia posizione di poter essere definiti di parte in caso di un verdetto favorevole ai repubblicani così come di essere additati come “traditori” nel caso di un verdetto sfavorevole. In entrambi i casi, un intervento della Corte Suprema minerebbe fortemente una delle istituzioni democratiche più importanti degli Stati Uniti.