"Bruciare o annegare i bambini ucraini": bufera sul presentatore russo

Anton Krasovsky, anchorman della tv RT, l'ex Russia Today, è stato sospeso dall'emittente dopo un "suggerimento", a dir poco sgradevole, pronunciato in diretta televisiva. Il presentatore ha infatti consigliato ai telespettatori di "annegare o bruciare i bambini ucraini", frasi scioccanti che sono state immediatamente denunciate dal ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, che ha chiesto ai governi di bandire l’emittente russa, pubblicando sui social un estratto della trasmissione: "È incitamento aggressivo al genocidio e non ha nulla a che fare con la libertà di parola".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'anchorman non si è limitato a suggerire una terribile morte per i bambini ucraini, ma durante la trasmissione ha anche voluto giustificare gli stupri commessi dai soldati russi nei confronti delle donne ucraine, sostenendo che gli ucraini che resistono alla Russia dovrebbero essere fucilati. Dopo Kuleba, l'estratto con le parole di Krasovsky è stato condiviso da decine di utenti, scatenando lo sdegno degli utenti social, che all'unanimità hanno condannato le dichiarazioni del presentatore, chiedendo per lui il medesimo trattamento che avrebbe voluto utilizzare verso i piccoli ucraini.

Adesso l'anchorman è stato sospeso, come confermato da Margarita Simonyan, capo redattrice di RT: "Per ora la nostra collaborazione è interrotta. Le dichiarazioni di Anton Krasovsky sono selvagge e disgustose, forse un giorno spiegherà quale momentanea follia ha causato queste parole".