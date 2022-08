Tra le macerie di Irpin, Bucha e Borodyanka. L'Ucraina distrutta dall'occupazione russa

Girando per Irpin, Bucha, Borodyanka e Moschun, le città ucraine a nord di Kyiv diventate simbolo del martirio e della memoria, non è così raro imbattersi in ucraini che vi si recano per vedere dal vivo i palazzi sventrati, distrutti, fatti a pezzi da grad e bombe al fosforo russe. Non lo fanno con lo spirito del turista. Alcuni di loro hanno amici e parenti in queste zone. O li avevano. Nessun ucraino si avvicina agli edifici rovinati dalla guerra senza commuoversi. La lunga giornata calpestando le macerie di queste città non è stata facile per chi arriva dall'Italia a vederle, ma per gli accompagnatori di Kyiv è stata anche peggio. I volti scavati, affaticati da lacrime trattenute, e gli abbracci con chi è rimasto o è ritornato in quelle città, dicono tutto.

Borodyanka è la città a nord di Kyiv più devastata di tutte. Incontriamo alcune persone nel cortile di un gruppo di edifici. Un signore sta scaricando dall'auto un tappeto: "Sto andando a risistemare casa mia", ci dice. Il palazzo in cui vive è stato in parte colpito dai missili russi, ma nel suo appartamento si può ancora stare. E' una delle persone che vuole tornare a casa. Anche a Borodyanka, come ovunque in Ucraina, si vuole ricominciare a vivere. Non è un caso che siano già stati avviati dialoghi con architetti e fund-raisers europei per parlare di ricostruzione. "La gente sta già tornando, ha bisogno di case e infrastrutture", ci diceva la consigliera comunale di Bucha Iryna Yarmolenko a Milano, ad aprile.

"Scusate per l'immondizia, mi vergogno"

Nel cortile di Borodyanka incontriamo Oksana. Ci racconta che due signore anziane del suo palazzo si erano rifiutate di andare a vivere nel rifugio sotterraneo, ed erano rimaste al primo piano. Una vicina di casa, infermiera di professione, portava loro dei farmaci calmanti. Un giorno, mentre saliva le scale per andare ad aiutarle in questo modo, è stata colpita da un missile che ha centrato il palazzo ed è morta. Oksana accetta di mostrarci l'appartamento dei suoi genitori. Il suo primo pensiero è avvertirci che troveremo disordine: "Stavamo preparandoci a fare le pulizie. Ora siete arrivati voi e io mi vergogno di mostrare questa montagna d'immondizia". Parla delle macerie di cui è pieno il trilocale sventrato. "All'inizio abbiamo visto degli scoppi, poi tutto è iniziato a bruciare", ci dice mentre ci fa salire per le scale fino al primo piano: "Lì c'era la cucina. Lì c'era una stanza grande. Lì c'era una camera da letto, e anche quella era una camera da letto. Questo è il mondo russo. Questo è un vaccino contro la fraternità con i russi".

Anche Natalia è di Borodyanka. Vive in un container realizzato grazie alla solidarietà dei polacchi. E' arrivata qui perché la sua casa non esiste più. "Siamo tutti venuti da queste case", dice: "Io e mio marito siamo qui. Siamo convinti che in questi container non farà freddo". Non è un dettaglio da poco, perché gli ucraini iniziano a pensare ai sacrifici che li aspettano quando le temperature scenderanno. "Voglio ritornare a casa", aggiunge. Lei e il marito hanno tre figlie. La maggiore viveva a Irpin con suo marito ed è scappata in mezzo ai bombardamenti. La loro casa non è andata distrutta e quindi sono tornati. La figlia media era con loro: "Il bombardamento peggiore, da noi, è avvenuto l'1 e il 2 di marzo, dal mattino alla sera. Durante la giornata del 2, siamo scappati da Borodyanka, dopo essere stati nei sotterranei per vari giorni". La terza figlia, che vive a Kyiv, si è rifugiata nell'Ucraina dell'ovest, ma anche lei è già tornata in città.

I ragazzi che ricostruiscono la casa dei genitori

A Irpi, in un quartiere di villette in cui si conoscono tutti tra loro, incontriamo Yulia. Ci guarda stralunata quando le chiediamo perché non se n'è andata o è ritornata. "Perché questa è la nostra casa, questa è la nostra vita", risponde. La sua casa è stata però completamente sventrata da un incendio provocato da bombe al fosforo e lei, ora, vive poco lontano, in una villetta lasciata libera da vicini che si sono rifugiati altrove. Il cortile di casa sua è ora il 'regno' di un gatto della zona, ormai 'di tutti'. Le due nonne anziane della famiglia di Yulia sono state le ultime a lasciare la villetta: in precedenza, per due settimane avevano ricavato un giaciglio esterno, rimasto miracolosamente intatto, per dormire e vivere. La mattina in cui la casa si è incendiata, si sono svegliate e con fatica sono riuscite a guadagnare la strada. Sono state portate in una casa di riposo nelle vicinanze che, successivamente, è stata anch'essa bombardata, ma sono sopravvissute.

Poco lontano dalla casa di Yulia, alcuni ragazzi sono intenti in lavori di muratura presso un'altra villetta di cui rimangono solo alcuni muri portanti. Uno di loro è il figlio dei proprietari, gli altri sono suoi amici. Trascorrono così un sabato mattina di agosto: lavorando per ricostruire casa. Non è raro, in queste città, imbattersi in edifici già parzialmente o totalmente ripristinati. Ma il lavoro di ricostruzione sarà lungo, faticoso e soprattutto oneroso.

Numeri nel cimitero

Andiamo a Bucha, un altro luogo simbolo dell'occupazione russa nei dintorni della capitale, durata fino alla fine di marzo. Nel cimitero della città, un campo è interamente dedicato ai corpi morti a cui non è stato possibile attribuire un nome. Sono stati sepolti, con corone di fiori e una croce, e a ciascuno è stato assegnato un numero. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato, una settimana fa, intervistato dal Washington Post, che un'evacuazione precedente alla guerra sarebbe stata infattibile per il costo per l'economia del paese e perché la Russia avrebbe divorato l'Ucraina in tre giorni, non trovando la resistenza civile: "Quando è iniziata l'invasione - ha detto Zelensky - molte persone sono rimaste qui, hanno combattuto per le loro case. Anche se può sembrare cinico, queste sono le persone che hanno fermato tutto". Inoltre, sarebbe stato complicato organizzare una evacuazione di massa e un'accoglienza altrove.

La città fantasma

Ci spostiamo a Moschun e troviamo un'atmosfera surreale. Si tratta di un villaggio di mille abitanti, in mezzo alle foreste, a 30 chilometri da Kyiv, non lontano da Hostomel. Un villaggio spazzato via dalle bombe e dall'occupazione russa. Un video, realizzato ad aprile con un drone, mostra la distruzione pressoché totale delle case. Dove possono, alcuni vivono ancora qui. Una ragazza aspetta qualcuno, forse un autobus. Due anziani si spostano da un cancello all'altro. Gli occhi degli accompagnatori ucraini, che non erano ancora stati a Moschun finora, sono impietriti.

Durante il viaggio di ritorno verso la capitale ci fermiamo a consegnare carne in scatola a una famiglia in grande difficoltà, che uno degli accompagnatori conosce perché coordina un team di aiuti umanitari. La casa è parzialmente distrutta. Troviamo solo i figli piccoli, curiosi e felici di questa visita repentina e inattesa. In un'altra casa vive una signora che dimostra più di sessant'anni, ma chissà quanti ne ha. La vita dura e le sofferenze degli ultimi mesi sono capaci di far invecchiare velocemente. Le hanno installato un container nel cortile di casa sua, perché quella è distrutta. Ci vede, è di poche parole: ringrazia per le scatolette piene di carne e abbraccia il team che ci accompagna.

E' ora di risalire in auto e tornare verso Kyiv. Dalle parti di Hostomel, lungo la strada, si trovano alcuni carri armati russi distrutti dalla difesa ucraina. Le persone parcheggiano e scendono a vedere da vicino i mezzi degli invasori, neutralizzati. Nelle intenzioni del Cremlino avrebbero dovuto sfilare per Khreschatyk, la strada principale della capitale. In vista del 24 agosto, giornata dell'indipendenza, altri mezzi russi sono stati esposti proprio lì, nel vialone che attraversa anche Maidan Nezalezhnosti. La battuta più ricorrente in questi giorni a Kyiv è che "l'unica parata che possono fare è questa".

Il viaggio di ritorno, intanto, continua. Nessuno ha voglia di parlare. E pensare che, in occidente, qualcuno ha parlato di messa in scena.

(Hanno collaborato Vitaly Sinyavski e Olena Kozlovska)