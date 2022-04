Ci sono "altre Bucha" in Ucraina?

La Russia nega ogni responsabilità dei massacri di Bucha, la città a ovest di Kiev dove le truppe ucraine hanno trovato decine di morti riversi nelle strade e fosse comuni. Mosca prende le distanze, ma quegli orrori sembrerebbero essere un marchio di fabbrica dell’esercito russo il quale, di fronte alla ritirata da un territorio conquistato in precedenza, è solito mettere in atto una vendetta sanguinaria sui civili.

Massacri simili a quelli di Bucha, si sono visti anche alla periferia di Kiev, e potrebbero essere "diffusi" nelle aree controllate dalle forze russe. Lo ha denunciato Jack Watling di “Rusi”, think tank britannico sulla difesa e la sicurezza, in una intervista. L’Ucraina ha accusato l’esercito russo di essersi accanito sui civili, mentre Mosca parla di propaganda.

Una cosa è certa. Lungo la via che porta a Bucha, giornalisti e militari hanno trovato almeno venti corpi di uomini e donne con le mani legate dietro la schiena e vittime di quelle che sembrerebbero essere stato esecuzioni sommarie. "Questa non è un'atrocità una tantum. – ha spiegato Watling - Questo è il modo in cui i russi conducono la guerra antipartigiana. Penso che in quelle aree, in cui i russi si sono impossessati del territorio, scopriremo un numero significativo di atti come questo".

Dunque quello di Bucha non è un caso isolato, è un film già visto. Un modus operandi, con il quale i militari russi ripagano il nemico della sconfitta subita sul campo di battaglia. "L'intento di quelle atrocità sarà lo stesso, quello di vendicarsi contro la popolazione per l'audacia di resistere. Penso che questo sarà molto diffuso", ha aggiunto Watling. "Hanno fatto la stessa cosa in Afghanistan. Hanno fatto la stessa cosa in Cecenia e nella seconda guerra mondiale. Questa è una dottrina della guerra antipartigiana, una dottrina, che riguarda la punizione collettiva".

Di che cosa si parla? Di decine di vittime civili nelle strade, fosse comuni con centinaia di corpi, morte e distruzione ovunque. È lo scenario che si sono trovati davanti le forze ucraine dopo aver ripreso il controllo di Bucha, cittadina che prima dell’invasione russa contava circa 35mila abitanti. I video diffusi nel fine settimana scorso hanno choccato tutto il mondo immagini di morte e devastazione. Infatti il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un video (in basso), in cui si vede una strada disseminata di cadaveri. Uno scenario apocalittico fatto di case distrutte e corpi a terra. Prima di ritirarsi i russi avrebbero preso di mira anche civili, senza fare distinzione. A Kiev parlano di una "nuova Srebrenica" e accusano Mosca di atrocità e crimini di guerra. "I civili venivano giustiziati arbitrariamente, alcuni con le mani legate dietro la schiena, i corpi sparsi per le strade della città", si legge in un tweet del ministero della Difesa ucraino.

Il Ministero della Difesa russo ha respinto le accuse di aver ucciso civili a Bucha. Come riferito dal Ministero della Difesa russo tramite l'agenzia di stampa Tass, le foto ed i video sui morti di Bucha sono stati definiti 'fake' prodotti da Kiev e dai media occidentali. Mosca ha aggiunto che la cittadina è stata bombardata dagli ucraini quando era ancora controllata dai russi.