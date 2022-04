Il massacro di Bucha, l'Onu: "Documentate 50 esecuzioni sommarie di civili"

E' stato accertato che cinquanta civili sono rimasti vittime di esecuzioni sommarie a Bucha da parte dell'esercito russo. Ed è solo un primo dato. Molti di più i casi al vaglio. A dare il primo bilancio è Ravina Shamdasani, portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando che la guerra in Ucraina è la ''storia dell'orrore delle violazioni contro i civili'' dove il rispetto per il diritto internazionale è stato ''messo da parte''. Si parla esplicitamente di azioni "che possono equivalere a crimini di guerra".

Guerra Russia-Ucraina: le ultime notizie

L'Onu sta conducendo una missione di monitoraggio. Bucha, a trenta chilometri da Kiev, è diventata una delle cittadine simbolo dell'orrore. Occupata dai russi, quando i militari sono andati via il mondo intero ha conosciuto una violenza difficilmente immaginabile: civili torturati e uccisi, i cadaveri abbandonati lungo le strade. Bucha non è un caso isolato, sono oltre 300 le uccisioni extragiudiziali denunciate nel Paese. Tra le violazioni documentate dalla missione di monitoraggio dell'Onu ci sono anche violenze sessuali, bombardamenti indiscriminati di aree e infrastrutture civili e per la detenzione, maltrattamenti, torture e persino uccisioni di civili e prigionieri di guerra da parte di tutte le parti in conflitto.

Per i crimini di guerra, la giurisdizione spetta alla Corte penale internazionale con sede all'Aia. Vale solo per i Paesi che hanno siglato lo statuto della corte stessa (la Russia non lo ha fatto), si può agire su Stati "terzi" senza consenso solo passando dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che può affidarle mandato per indagare ed eventualmente processare individui ed enti. Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere accusato di crimini di guerra e rischiare l'ergastolo. Resta però uno scenario di difficile realizzazione perché il leader russo potrebbe essere messo sotto processo solo se arrestato e condotto davanti al giudice.