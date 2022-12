La bufera di neve di Natale, sale ancora il bilancio delle vittime

Sale ancora il bilancio delle vittime per la bufera di neve che ha colpito diverse regioni degli Stati Uniti. A oggi, 26 dicembre, i morti sono 31. Solo nelle ultime ore le autorità hanno confermato la morte di 4 persone in Colorado e almeno 12 a New York, aggiungendo che è probabile che la situazione si aggravi ancora.

La tempesta ha intrappolato migliaia di persone all'interno delle loro case. Molti i centri rimasti senza corrente elettrica. "Come andare in una zona di guerra", ha ammesso la governatrice di New York, Kathy Hochul, originaria proprio di Buffalo, dove ci sono cumuli di neve di oltre due metri.

Secondo il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti circa il 60 per cento della popolazione statunitense è stato toccato della tempesta di neve. Più di 3.000 voli sono stati cancellati e ieri sono stati segnalati oltre 9.500 ritardi, secondo il sito FlightAware.com.

I meteorologi hanno definito la tempesta artica un "pericolo potenziale per la vita". "In alcune zone, stare all'aperto potrebbe portare al congelamento in pochi minuti", ha avvertito il National Weather Service (NWS) in un bollettin. Il servizio ha consigliato a chiunque viaggi o esca di "prepararsi al freddo estremo vestendosi a strati, coprendo la maggior parte possibile della pelle e portando in macchina i kit di sicurezza invernale".