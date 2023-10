Burevestnik: cosa sappiamo sul nuovo super missile di Putin

Una nuova terrificante arma per Vladimir Putin. La Russia ha dichiarato di aver "testato con successo" il missile a propulsione nucleare Burevestnik e di essere vicina a completare il "lavoro sulle armi strategiche avanzate". Dell'esistenza del Burevestnik Vladimir Putin aveva parlato per la prima volta nel 2018, quando aveva annunciato i nuovi sistemi d'arma di Mosca in arrivo. Il presidente russo aveva definito il missile come un'arma di "di garantire un equilibrio strategico globale per i decenni da venire". Come riportato dalle agenzie di stampa russe, il successo dei test sul super missile sarebbe stato confermato dallo stesso Putin durante la sessione plenaria del Valdai International Discussion Club avvenuta ieri, giovedì 5 ottobre: "In questo momento abbiamo effettivamente completato il lavoro sulle armi strategiche avanzate di cui avevo parlato e annunciato diversi anni fa. Abbiamo condotto con successo l'ultimo test del missile da crociera a raggio globale Burevestnik a propulsione nucleare".

Cosa sappiamo sul missile Burevestnik

Le caratteristiche del Burevestnik lo rendono un'arma davvero terrificante. Si tratta infatti di un super missile a motore nucleare in grado di raggiungere ogni angolo del pianeta. Prodotto dall’azienda NPO Novator, il missile è armato con una testata nucleare e, secondo i media russi, avrebbe una capacità di volo quasi illimitata grazie alla presenza di un reattore nucleare in miniatura, che gli permetterebbe di restare in volo anche per diversi giorni dopo il lancio. Le informazioni rese pubbliche in realtà non sono molte: si parla di un missile lungo 12 metri, che si riducono a 9 dopo la prima fase di lancio. In passato la Russia aveva effettuato diversi test, ma senza ottenere grandi risultati: nell'ultimo caso il missile era esploso a due minuti dal lancio, dopo aver percorso soltanto 30 chilometri. Ma adesso, dopo anni di tentativi, Mosca sembra aver trovato il modo di utilizzare questo super missile: secondo i servizi segreti statunitensi, il Burevestnik dovrebbe diventare operativo nel 2025.

La revoca del bando sugli esperimenti nucleari

Intanto in Russia si valuta anche la revoca del bando degli esperimenti nucleari. La conferma è arrivata da Vyacheslav Volodin, presidente della Duma di Stato russa: "Il Consiglio della Duma discuterà nella prossima riunione della revoca della ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Ctbt), in linea con gli interessi nazionali della Russia". Nel suo intervento ieri al Valdai Club, dopo aver dato conferma del test di un missile da crociera Burevestnik, ieri Vladimir Putin aveva detto che "sarebbe bello poter sperimentare il funzionamento di questi sistemi con una testata nucleare", azione che il trattato da cui Mosca sembra ora voler uscire non consente. Il Presidente russo ha infatti subito anticipato che la Russia avrebbe potuto ritirare la sua ratifica, anche considerando che gli Stati Uniti, firmatari del Trattato, non lo hanno mai ratificato. Il Trattato per il bando complessivo dei test nucleari a uso civile o militare (in atmosfera, mare, spazio e sottoterra) è stato varato nel 1996. Non è mai entrato in vigore perché otto paesi con reattori nucleari, anche sperimentali, non lo hanno ratificato. Fra questi, Usa, Israele, Egitto, Iran e Cina. India, Corea del Nord e Pakistan non lo hanno neanche firmato.

Continua a leggere su Today.it...