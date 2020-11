Perché Burger King consiglia di andare da McDonald’s

''Non avremmo mai pensato di chiedervi di fare questo. Ordinate da McDonald’s'': a scrivere questo incredibile annuncio è stato proprio Burger King, acerrimo concorrente nel settore dei fast food, sul profilo Twitter britannico. Ma cosa c'è dietro questa 'sponsorizzazione'? Il motivo è buono: aiutare tutta la filiera a superare le nuove misure restrittive imposte dal governo Johnson in Gran Bretagna dopo l'impennata di contagi da coronavirus. Infatti, l'invito di ordinare anche altrove il cibo da asporto non riguarda soltanto McDonald’s, ma anche altri concorrenti come Kfc, Subway, Domino’s Pizza e Pizza Hut.

Il post, che è stato condiviso migliaia di volte su Twitter, ha anche generato qualche polemica. In molti hanno criticato Burger King per aver espresso solidarietà per altri colossi e non per i piccoli commercianti, che subiscono in maniera ancor più pesante le conseguenze del lockdown.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

"Non avremmo mai pensato di chiedervelo, ma i ristoranti che danno un'occupazione a migliaia di lavoratori hanno bisogno del vostro supporto - continua il post - Perciò, se volete aiutare continuate a coccolarvi con cibi deliziosi usando il delivery, il take away o il drive through”.

L'invito si conclude con l'ironico riferimento al più famoso panino di Burger King: ''Un Whopper è sempre la cosa migliore, ma anche ordinare un Big Mac non è così male''. Critiche o no, la situazione del settore ristorazione è drammatica ovunque: nel Regno Unito, secondo i dati aggiornati a luglio, sono circa 1.600 i posti di lavoro e rischio, mentre centinaia di ristoranti hanno dovuto chiudere perché impossibilitati a sostenere le spese.