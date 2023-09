Alluvione al festival nel deserto: migliaia vagano nel fango e si indaga su un morto

Migliaia di persone a vagare a piedi nel deserto, altre a ballare immerse nel fango mentre è in corso un'indagine per una morte sospetta. Questo il bilancio del Burning Man, festival di controcultura nel deserto del Nevada, dopo un'alluvione che ha spinto alla fuga gran parte dei partecipanti. Ciò nonostante c'è chi ha continuato a fare festa, approfittando delle insolite condizioni. Nel frattempo però una persona è morta e sono ancora ignote la sua identità e la causa del decesso.

Alluvione inattesa

Il primo settembre sul luogo del festival, che riunisce nel deserto di Black Rock 80mila persone tra artisti, musicisti e attivisti, sono caduti più di 1,3 centimetri di pioggia. La situazione metereologica è stata tale da far interrompere l'edizione di quest'anno. Le precipitazioni nel nord-ovest del Nevada, che comprende l'area dove si tieni il festival Burning Man, ha detto il metereologo Mark Deutschendorf, sono del tutto inusuali. Per l'area di Reno, la cittadina più vicina situata a 277 chilometri a sud del festival, la piovosità media per l'intero mese di settembre sarebbe di 0,53 centimetri. Le piogge nell'area intorno al festival sarebbero terminate domenica 3 settembre, ma l'area nel frattempo è diventata un disastro.

Strade chiuse

Dopo la segnalazione di un decesso, gli organizzatori hanno deciso di chiudere l'accesso ai veicoli motorizzati. I funzionari locali il 2 settembre avevano detto che non sapevano ancora quando le strade "sarebbero state sufficientemente asciutte da consentire ai camper o ai veicoli di navigare in sicurezza", ma speravano che i veicoli potessero partire entro lunedì 4 settembre se le condizioni meteorologiche fossero migliorate. Trovandosi nel deserto, gran parte dei partecipanti si reca alla festa con le proprie riserve di cibo e acqua. Gli organizzatori hanno perciò esortato i festivalieri a conservare le scorte e a resistere sul posto in vista della ripresa delle attività. Molti hanno però preferito raggiungere la città più vicina, ma a causa della chiusura del traffico i partecipanti hanno camminato nel fango, molti a piedi nudi o con sacchetti di plastica ai piedi. Persino il presidente Joe Biden è stato chiamato in causa. Ai giornalisti che gli hanno chiesto dell'alluvione, ha detto di essere a conoscenza sia della situazione meteorologia che della morte all'interno del festival, assicurando che la Casa Bianca è in contatto con i funzionari locali. Dal canto suo l'ufficio dello sceriffo della contea di Pershing non ha comunicato l'identità della persona deceduta né la sospetta causa della morte, ma ha affermato che sono in corso indagini. Sul loro sito web, gli organizzatori hanno incoraggiato i partecipanti a mantenere la calma suggerendo che il festival è costruito per resistere a condizioni come le inondazioni. Sono stati organizzati anche degli autobus navetta per portare i partecipanti a Reno dalla città più vicina di Gerlach, a circa otto chilometri dal sito.

Chi fugge e chi resta

Non si tratta della prima interruzione nella storia recente dell'evento. Anche nel 2018 c'era stata una chiusura temporanea degli ingressi a causa delle tempeste di polvere. A causa della pandemia l'evento è stato cancellato del tutto per due anni consecutivi. Mentre alcune celebrità hanno postato video e immagini della loro "fuga" dal festival, come hanno fatto Dj Diplo e il comico Chris Rock, il nocciolo della comunità del Burning Man ha deciso di restare e resistere nonostante le avversità. Il fango ha offerto l'occasione a molti di "vestirsi" di fango per postare immagini inusuali, ballando nelle grandi pozzanghere formatesi a causa delle forti piogge. "Non abbiamo assistito a nessuna negatività, nessun momento difficile", ha detto l'organizzatrice , assicurando di essere riuscita a procurare acqua e cibo anche a coloro che sarebbero dovuti partire prima e non erano riusciti a causa delle condizioni meteo avverse. Le persone rimaste al raduno hanno però lamentato un altro problema: quello della mancanza di servizi igienici. A causa del temporale i camion che normalmente arrivano per pulire i bagni portatili più volte al giorno non sono stati in grado di raggiungere il luogo. "Siamo un po’ sporchi e fangosi ma il morale è alto. La festa continua", ha dichiarato Scott London, un fotografo californiano che da venti anni frequenta e immortala il festival con i suoi scatti. Autore del libro "Burning Man: Art On Fire", London ha detto che la sfida più grande era la logistica perché nessun veicolo poteva attraversare il sito, quindi i rifornimenti non potevano essere portati e al tempo stesso la maggior parte delle persone non poteva andarsene. "Di solito è molto affollato di auto d'arte, biciclette e gente dappertutto, ma ieri era come un parco giochi abbandonato", ha precisato il fotografo.