Morto Burny Mattinson, storico animatore Disney papà di "La bella e la bestia"

Addio a Burny Mattinson, lo storico animatore della Disney è morto lunedì a Canoga Park, in California, all'età di 87 anni. Mattinson è il papà di molti classici dell'animazione a partire dagli anni '50. Mattinson è diventato il dipendente Disney più longevo di sempre.

L'animatore ha iniziato con l'iconico studio sui classici degli anni '50 tra cui Lilli e il vagabondo (1955) e La bella addormentata nel bosco (1959) e più recentemente ha lavorato a Strange World dello scorso anno.

"L'abilità artistica, la generosità e l'amore di Burny per la Disney Animation e le generazioni di narratori che hanno varcato le nostre porte, per sette decenni, ci hanno reso migliori: artisti migliori, tecnologi migliori e collaboratori migliori", ha detto il capo dei Walt Disney Animation Studios.

It is with a heavy heart that we share the passing of beloved Disney Legend, Director, and Story Artist Burny Mattinson. You made our world a happier place and inspired generations of artists with your heart, humor, and storytelling. Thank you for your legacy, Burny. pic.twitter.com/FLTjxcfw5X