Bus precipita in un burrone: ci sono morti e feriti

Dodici morti e almeno 19 feriti. Questo il drammatico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nella provincia di Yozgat, in Turchia: un autobus con a bordo oltre 40 passeggeri è precipitato in un burrone. Secondo una prima ricostruzione dei media locali, l'autista avrebbe perso il controllo mezzo, sfondando le barriere protettive per poi terminare la corsa dopo un volo nel vuoto.

Muhittin Ates, uno dei sopravvissuti all'incidente e trasportato in ospedale, ha raccontato all'emittente Ntv la sua esperienza: "Stavo dormendo quando sono stato svegliato dalle urla. Ho visto l'autobus colpire le barriere e volare giù. Poi non ricordo molto, stavamo rotolando e ho perso i sensi. Quando mi sono svegliato stavo bene, ho visto che eravamo caduti in un fosso e ho soccorso alcuni feriti. Quando ho aperto gli occhi mi sembrava di essere nel luogo dell'apocalisse".

"L'autobus ha colpito prima gli alberi, poi la barriera, prima a destra e poi a sinistra, verso la scogliera - ha raccontato Cihat Çal??kan, un altro passeggero ricoverato nell'ospedale statale di Sorgun - La persona che era seduta vicino a me è stata sbalzata fuori dal veicolo, ricordo un ragazzino sul sedile di fronte al mio, ma poi non ho visto nessun altro. Poi mi hanno svegliato le urla dei feriti". Secondo il governatore di Yozgat, Mehmet Ali Özkan, l'incidente potrebbe essere stato causato da un errore del conducente: "Potrebbe esserci stato un momento di distrazione. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore avremo informazioni più dettagliate".

