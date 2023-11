Bus rischia di scontrarsi contro la pompa di benzina: 14enne salva 20 ragazzi

La ragazza afferra il volante dell'autobus e sterza per evitare che il mezzo vada a colpire in pieno le pompe di benzina

La prontezza e il coraggio di una ragazza di 14 anni hanno permesso di salvare 20 studenti da un tragico e probabilmente fatale incidente stradale. Le telecamere a circuito chiuso di un mini market hanno ripreso il momento in cui una studentessa dell'Australia ha impedito che il mezzo, con una ventina di suoi coetanei a bordo, andasse a schiantarsi contro una stazione di servizio. Il filmato mostra il veicolo che attraversa la strada a North Casino, nel Nuovo Galles del Sud, in direzione di una serie di pompe di benzina. Isabelle Miller, questo il nome della ragazza, afferra il volante dell'autobus e sterza per evitare che il mezzo vada a colpire in pieno le pompe di benzina. L'autista dell'autobus e l'insegnante in servizio erano fuori dal veicolo.