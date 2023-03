Bus esce fuori strada e si schianta in un fosso: è una strage

Almeno 17 morti e 25 persone ferite. Questo il drammatico bilancio del terribile incidente avvenuto nel distretto meridionale di Shibchar, in Bangladesh. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo ha sfondato una recinzione autostradale, precipitando in un fosso sottostante. Come mostrano le immagini diffuse sui social, l'impatto è stato tremendo: la parte anteriore dell'autobus appare completamente dilaniata, mentre decine di persone si adoperano per soccorrere i feriti.

Secondo le autorità l'autista ha perso il controllo del mezzo, ma le cause sono ancora da accertare. Gli incidenti stradali sono frequenti in Bangladesh a causa di veicoli e strade vecchi e in cattivo stato di manutenzione, ma anche dello scarso addestramento dei conducenti.