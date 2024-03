Bus dell'università si schianta contro un camion: morti 11 studenti, decine di feriti

Undici studenti morti e altri 42 gravemente feriti. È questo il drammatico bilancio, purtroppo ancora provvisorio, del terribile incidente stradale avvenuto nel Sud-Est del Kenya: un bus di una delle università più importanti del Paese si è scontrato frontalmente contro un camion mentre percorreva la strada che collega Nairobi a Mombasa.

Scontro tra bus e camion: 11 morti e 42 feriti

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 18 marzo, poco prima delle 18, ora locale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il bus che trasportava gli studenti della Kenyatta University viaggiava in direzione Mombasa e il conducente, a causa anche della forte pioggia, ha perso il controllo del mezzo mentre stava sorpassando una fila di auto, piombando prima sulle vetture e poi contro un camion che arrivava nella direzione opposta. Nonostante l'estremo tentativo dell'autista del mezzo pesante di evitare lo scontro frontale, l'impatto tra il camion e il bus è stato violentissimo: dieci giovani sono morti sul colpo, alcuni sbalzati fuori dall'abitacolo, mentre l'undicesima vittima è deceduta dopo l'arrivo in ospedale.Il bus trasportava 58 persone in tutto: 55 studenti un tecnico di laboratorio e due autisti. Oltre alle vittime confermate, altri 42 giovani sono rimasti gravemente feriti e si trovano ricoverati in ospedale.

Gli incidenti stradali in Kenya: numeri drammatici

Gli incidenti stradali sono un vero flagello in Kenya: secondo l'Autorità nazionale per i trasporti e la sicurezza (NTSA), nel 2023 sulle strade del Paese sono morte 4.324 persone e 18.561 sono rimaste ferite, in calo del 7,8% rispetto all'anno precedente, quando le vittime erano state 4.690. Ma l'inizio del 2024 è stato particolarmente drammatico, con 563 persone uccise tra il 1° gennaio e l’11 febbraio, ovvero il 5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In uno di questi incidenti, avvenuto l'11 febbraio scorso, ha perso la vita Kelvin Kiptum, atleta 24enne detentore del record mondiale di maratona.