Cabina della funivia si stacca e precipita a terra: 1 morto e 9 feriti

Tragico incidente sulla linea K della Metrocable di Medellin, rete di trasporto composta da 6 linee e 20 stazioni che collega le zone più povere della città colombiana con il centro. Poco prima dell'alba una delle cabine della funivia si è staccata dalla fune mentre si trovava in prossimità della stazione di Popular, cadendo al suolo.

Cosa sappiamo

La cabina della funivia trasportava 10 persone. Una di queste è morta mentre le altre 9 sono rimaste ferite. A perdere la vita Jhon Jairo Londoño, 55 anni. Decine di persone sarebbero rimaste intrappolate nelle cabine ferme tra le altre stazioni. Successivamente la linea K della Metrocable, inaugurata nel 2004, è stata sospesa per effettuare i sopralluoghi utili per risalire alle cause del disastro.

Secondo una prima ricostruzione sembra che la cabina si sia fermata poco prima dell’ingresso in stazione, poi è stata colpita dalla quella successiva ed è caduta sul pavimento in cemento andando in frantumi. Il direttore della metropolitana Tomás Elejalde ha detto ai giornalisti che si tratta del peggior incidente da quando è stato inaugurato il sistema di trasporto.