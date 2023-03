La Slovacchia consegna i primi quattro MiG-29 all'Ucraina

I primi quattro caccia Mig-29 dalla Slovacchia "sono stati inviati in sicurezza alle forze armate ucraine". Lo ha annunciato il ministro della Difesa slovacco, Jaro Nad. "Questo governo", ha scritto su Facebook il ministro, "continuerà a contribuire a salvare vite umane innocenti. Stiamo facendo la cosa giusta perché è la Russia che ha invaso l'Ucraina e quando ritirerà le sue truppe la guerra finirà immediatamente". "

In totale, la Slovacchia ha dichiarato che avrebbe donato 13 degli aerei di fabbricazione sovietica. "Nelle prossime settimane, il resto degli aerei sarà consegnato", ha detto la portavoce del ministero della Difesa, Martina Kakascikova.

La scorsa settimana la Slovacchia si è unita alla Polonia, membro della NATO, nell'annunciare la consegna di jet all'Ucraina.

Dopo le indiscrezioni che riportavano munizionamento all'uranio impoverito in viaggio da Londra a Kiev e mentre gli Stati Uniti per ora tornano ad escludere l'invio di moderni F16 in Ucraina, la guerra che da quasi 14 mesi ha riscritto i rapporti tra i paesi dell'Alleanza Atlantica e la Russia è sul punto di una nuova escalation.