Aereo da guerra cinese sfida un bombardiere statunitense: il video

Le forze armate statunitensi hanno denunciato la manovra di un caccia cinese arrivato a soli 3 metri da un bombardiere americano B-52 che sorvolava il Mar Cinese Meridionale. Entrambi i Paesi competono per l’influenza nella regione. Nel video pubblicato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si spiega che il 24 ottobre 2023 un pilota J-11 della Repubblica popolare cinese ha eseguito un'intercettazione pericolosa di un aereo B-52 dell'aeronautica americana che stava conducendo legalmente operazioni di routine sul Mar Cinese Meridionale". Il Ministero degli Affari Esteri di Pechino non ha rilasciato dichiarazioni in merito a questo episodio.