Lo scienziato che ha pubblicato la sequenza del Covid è stato cacciato dal suo laboratorio

Il virologo cinese Zhang Yongzhen, il primo a pubblicare la sequenza genomica del virus Covid-19, sfidando le indicazioni del governo, è stato letteralmente "cacciato" dal suo laboratorio insieme al suo staff. Nella giornata di ieri, lunedì 29 aprile, lo scienziato ha organizzato un sit-in, dichiarando di aver ricevuto da parte delle autorità un improvviso e inaspettato avviso di sfratto e che le guardie gli hanno impedito di entrare nella struttura: "Non me ne andrò, non mollerò, sto perseguendo la scienza e la verità!", grida in un video, poi rimosso dalla Rete. Alcune immagini pubblicate sui social mostrano Yongzhen che dorme fuori dal laboratorio in segno di protesta contro le pressioni di Pechino sugli scienziati che conducono ricerche sul coronavirus. Il Centro clinico per la salute pubblica di Shanghai ha affermato che il laboratorio di Zhang era in fase di ristrutturazione ed era stato chiuso per "motivi di sicurezza", aggiungendo di aver fornito al team uno spazio di laboratorio alternativo.

La sequenza del Covid 19

Lo sfratto di Zhang Yongzhen è soltanto l'ultimo "colpo" nei confronti dello scienziato, "colpevole" nel gennaio 2020 di aver pubblicato la sequenza del Covid senza l'approvazione del governo. Da quel momento lui e il suo team sono stati bersaglio di diverse battute d'arresto, estromissioni e retrocessioni. L'ennesima mossa delle autorità cinesi mostra come la pressione nei confronti dei ricercatori non sia mai terminata.

Prima di condividere con il mondo la sua scoperta, Zhang e il suo team avevano avvertito le autorità cinesi del pericolo e della potenziale diffusione, ottenendo di tutta risposta la chiusura temporanea del laboratorio. In seguito, dopo le pressioni di altri scienziati, il virologo cinese ha deciso di pubblicare il sequenziamento. Il genoma, messo a disposizione di tutti, ha permesso alle autorità sanitarie di tutti i Paesi di iniziare i test contro il Covid. Questo ha permesso non soltanto di scoprire che il virus era giù uscito dalla Cina, ma anche di avviare gli studi necessari per la realizzazione del vaccino.

I problemi con le autorità

A livello internazionale Zhang è stato lodato e ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro, ma in patria le cose sono andate diversamente. Prima gli è stato impedito di collaborare con alcuni ex partner, poi è stato rimosso dal suo incarico presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. In un'intervista rilasciata nel 2021 al New York Times, Zhang ha detto di non essersi pentito delle sua azioni: "Mi fidavo di me stesso. Ho così tanta esperienza, il mio team ha fatto così tante scoperte nel corso degli anni, che siamo stati in grado di esprimere giudizi accurati".