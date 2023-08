Il giallo del cadavere nel barile lungo la spiaggia dei vip

Macabra scoperta sulla spiaggia di Malibù. Il cadavere di un uomo è stato trovato in un barile, portato vicino alla riva dalla marea. Secondo quanto riportano i media locali, il grosso contenitore è stato recuperato una prima volta e portato a riva, la forza delle onde lo ha trascinato in acqua ed è stato un bagnino a recuperarlo per la seconda volta nella giornata di lunedì. È stato proprio l'uomo ad aprile il grosso fusto trovando il corpo di un uomo, senza vestiti, all'interno.

È stata aperta un'indagine per omicidio. Si deve prima di tutto identificare il corpo e risalire alla data e alle cause del decesso. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori anche l'etichetta applicata sul contenitore. Potrebbe dare utili indicazioni sulla provenienza.

Continua a leggere su Today.it...