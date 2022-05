Cadaveri ammassati in un supermercato a Mariupol: nuove testimonianze delle atrocità dei soldati russi

Corpi gettati in un sacco nero o accatastati l’uno sull’altro come se fossero immondizia. Continuano a emergere nuove atrocità commesse dalle truppe del Cremlino a Mariupol, la città ormai sotto il controllo dei russi. Il consigliere del sindaco della città, Petro Andriushenko, lancia una nuova agghiacciante accusa: "Nei locali del Schyryi Kum, supermarket sul viale Svobody, i russi hanno creato una discarica di corpi dei caduti ucraini riemersi dalle tombe quando hanno cercato di aggiustare le condotte d'acqua e anche cadaveri esumati. Li stanno accumulando come se fossero immondizia", scrive Andriushenko, postando anche una foto diffusa dal canale Telegram Mariupol Now, a testimonianza di quanto descrive.

(Attenzione: Immagine forte. La foto che segue potrebbe urtare la sensibilità dei lettori).

La nuova immagine racconta, ancora una volta, come in questa guerra non vengano osservate quelle “regole” che impongono il rispetto per la vita e dignità umana. I soldati russi, stando a quanto denunciato da Andriushenko, sono impegnati anche nella razzia e nel saccheggio di metalli a Mariupol.

Ieri al porto, rende noto il consigliere, la nave "Slavutych" registrata a Rostov sul Don ha attraccato al porto di Mariupol con la scorta dei militari russi. È il secondo giorno che continua il carico, ha aggiunto Andriushenko, precisando che il porto di consegna dei metalli dovrebbe essere quello di Rostov. Il primo episodio di questa razzia si è registrato già ieri 29 maggio, quando Lyudmilla Denisova, la commissaria parlamentare ucraina per i diritti umani, ha denunciato attraverso la sua pagina Telegram che i russi “dopo il grano, portano via il metallo dai territori ucraini". L’azione di depredazione delle truppe del Cremlino, spiega Denisova, viene giustificata con l’esigenza di sminare una parte del porto della città per consentire l’apertura di un “corridoio” per l’esportazione del grano accumulato nei silos dell’Ucraina.