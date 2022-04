Trovate sei teste mozzate sul tetto di un'auto, all'interno i resti dei corpi

Sei teste mozzate abbandonate sul tetto di un'auto e all'interno altri pezzi dei corpi. E' la scena raccapricciante che si sono trovati davanti agli occhi i poliziotti di Chilapa, cittadina di Guerrero in Messico. La macabra scoperta è stata fatta ieri. All'interno del veicolo gli agenti hanno rinvenuto alcuni sacchi di plastica con le parti restanti dei corpi delle persone. L'ipotesi privilegiata, secondo quanto riportano i media locali, è quella di un regolamento di conti. Sarebbe stato ritrovato anche un messaggio legato alla criminalità organizzata.

Le indagini sono in corso per identificare i cadaveri e risalire agli autori del gesto. La polizia si occuperà dell'inumazione dei corpi in un cimitero cittadino. l Messico ha registrato nel 2021 ben 33.315 omicidi, in leggero calo rispetto alle 34.554 del 2020. Nei primi due mesi di quest'anno invece gli omicidi sono già stati 4.697.