Orrore in strada: scendono dal furgone e scaricano nove cadaveri

Un furgone che si ferma in mezzo alla strada, due uomini che escono dal veicolo e poi, come se niente fosse, iniziano a scaricare qualcosa dal bagagliaio: cadaveri di persone, abbandonate lì sull'asfalto. Immagini terribili che arrivano dalla cittadina di Fresnillo, in Messico, dove le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'ennesimo macabro "ammonimento" tra gang criminali che lottano per il dominio sul narcotraffico. Sono ben nove i corpi senza vita trovati dalla polizia martedì scorso nella città che si trova nello stato messicano di Zacatecas: i cadaveri sono stati abbandonati in due diversi punti. Cinque sono stati rinvenuti in un tratto di strada molto trafficato e altri quattro sul ponte di una superstrada.

Secondo la polizia locale, il macabro gesto sarebbe opera di un gruppo di criminali che si fanno chiamare i Sinaloa. "Insieme ai cadaveri sono stati rinvenuti anche dei messaggi intimidatori rivolti a un gruppo antagonista", ha spiegato sui social il segretario generale del governo di Zacatecas, Rodrigo Reyes. Il giornalista Angel Martínez ha invece diffuso sui social le immagini della scena.

Come detto, questo episodio è soltanto l'ultimo atto di una guerra tra gang senza precedenti. Lo scorso 5 maggio è dovuto intervenire l'esercito messicano per arrestare sei uomini, ritenuti membri del cartello di Sinaloa. Le autorità hanno disposto un massiccio impiego di agenti di polizia per fronteggiare questa emergenza. La città di Fresnillo, già tristemente nota per episodi simili, si trova al centro della contesa tra due cartelli messicani molto potenti, Sinaloa e Jalisco Nuova Generazione