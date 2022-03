Nota che l'imbracatura è rotta ma è troppo tardi, cade dalle montagne russe e muore

Dopo essersi seduto al suo posto, pronto per fare un giro sulla giostra, si era accorto che qualcosa non funzionava nell'imbracatura di sicurezza, ma ormai era troppo tardi. Un 14enne è morto precipitando dalle montagne russe nel parco di divertimenti Icon a Orlando, negli Stati Uniti, in un incidente avvenuto in quella che è l'attrazione a caduta libera più alta del mondo. Il giovane, Tyre Sampson, prima di precipitare ha chiesto ai suoi amici di dire ai suoi genitori che gli voleva bene.

A raccontare gli ultimi istanti della tragedia, che è accaduta giovedì sera, il padre del ragazzo, Yarnell Sampson, intervistato da Fox News. "Quando la corsa è partita, è stato allora che ha iniziato a sentirsi a disagio. Diceva cose tipo 'questa cosa si sta muovendo', e si chiedeva 'che sta succedendo?”, ha detto l'uomo in lutto, spiegando che il figlio ha immediatamente condiviso le sue preoccupazioni con i suoi due migliori amici, seduti a fianco a lui. "È stato allora che ha iniziato a spaventarsi. E a quel punto ha detto ai suoi amici, accanto a lui: 'Non lo so amico, se non ce la faccio a salvarmi, per favore dite a mia mamma e a mio padre che li amo", ha affermato il padre distrutto dal dolore.

Un audio della chiamata al 911, il numero di emergenza statunitense, riportato dal Sun mostra che una delle persone che hanno assistito alla scena denuncia che il personale di bordo non avrebbe assicurato l'imbracatura di sicurezza. L'uomo, che ha telefonato per chiedere soccorsi, ha descritto anche gli ultimi, tragici, momenti di vita del giovane. "Dicono che sta respirando, ma non reagisce. Sembra che le sue braccia siano rotte e anche le gambe", si sente nell'audio in cui poi aggiunge che il personale della struttura "non gli ha assicurato la cintura di sicurezza".

Sulla vicenda sono in corso delle indagini. Ieri lo sceriffo della contea, John Mina, ha detto che "sembra sia stata solo una terribile tragedia". Nella giostra non ci sono cinture di sicurezza ma delle imbracature di plastica che dovrebbero essere allacciate tra le gambe dei passeggeri.