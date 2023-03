Il giallo dei tre cadetti morti nell'accademia militare

In Russia si indaga sulla misteriosa morte di tre cadetti nell'accademia militare di San Pietroburgo. Il giorno prima della tragedia i cadetti erano in congedo, ma sono poi rientrati nella camerata. Al mattino, si sarebbero ammalati, schiumando alla bocca e mostrando segni di un attacco epilettico. A riferirlo è l'agenzia Askanews che cita diversi media russi tra cui Fontanka, Baza e un altro canale Telegram. I tre allievi dell'accademia avevano 19 anni. Sarebbero morti prima dell'arrivo dei medici. Sul caso è stata aperta un'inchiesta militare che sta cercando di far luce sulle circostanze della morte.