Cadono nel lago ghiacciato: tre bambini morti

Il freddo artico in Regno Unito sta facendo le prime vittime. Tre bambini sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato a Solihull, vicino Birmingham, in Inghilterra. Le tre piccole vittime hanno lottato per la vita dopo essere cadute domenica notte in un lago ghiacciato mentre stavano giocando; altri due risultano dispersi e uno è ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il gruppo di bambini, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, stava giocando sul lago quando il ghiaccio si è rotto facendoli cadere in acqua.

Come riporta il quotidiano britannico "The Telegraph", la polizia ha riferito che i quattro bambini salvati sono stati curati sul posto con supporto vitale avanzato da vigili del fuoco e paramedici prima di essere portati in ospedale dove rimangono in condizioni critiche. Quando sono stati recuperati dai soccorritori erano in arresto cardiaco. Le operazioni di ricerca per i due dispersi sono andate avanti tutta la notte. Il Regno Unito è stato colpito da un'ondata di gelo artico che ha provocato gravi disagi ai trasporti, alla vigilia di uno sciopero ferroviario nazionale previsto per domani.