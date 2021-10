Cade dalla mongolfiera e si schianta su un'auto in corsa

Un uomo è morto nel nord di Israele dopo essere caduto da una mongolfiera. Il tragico impatto del corpo in caduta libera su un'auto in movimento è stato fatale. La vittima, secondo quanto riportato dai media israeliani, è un giovane ventenne: era un membro dell'equipaggio di terra della mongolfiera che è rimasto inavvertitamente appeso al cesto dopo il decollo. I passeggeri del pallone aerostatico hanno cercato di trascinarlo dentro, ma l'uomo è scivolato ed è caduto per circa 100 metri su un'auto che percorreva l'autostrada vicino alla città di Afula. E' morto sul colpo.

Le persone che si trovavano all'interno dell'auto non hanno avuto bisogno di cure mediche: poco dopo il pallone aerostatico è atterrato nelle vicinanze. L'incidente sarà indagato a fondo dalla polizia e dall'autorità dell'aviazione civile, che hanno aperto un'inchiesta. "Apparentemente si tratta di un membro dell'equipaggio di terra che avrebbe dovuto essere a terra e non in aria, che per qualche ragione sconosciuta si è trovato appeso al pallone", ha detto al sito Ynet l'agente di polizia locale Slava Bonchuk. Sotto shock tutto l'equipaggio e le persone che hanno assitito alla scena.

Nel video seguente, l'auto su cui si è schiantato il giovane che ha perso la vita