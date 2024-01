Segna un gol e mostra un messaggio sulla guerra: calciatore arrestato (e cacciato)

Un calciatore israeliano, Sagiv Jehezkel, è stato arrestato in Turchia dopo aver mostrato durante una partita un messaggio riferito al conflitto in corso a Gaza. Il caso è esploso durante la partita tra Antalyaspor e Trabzonspor: dopo aver segnato il gol del pareggio, Jehezkel ha mostrato alle telecamere un messaggio scritto sulla fasciatura al polso sinistro: '100 giorni. 07/10'. Semplicemente: la data dell'attacco compiuto da Hamas, il 7 ottobre del 2023, e il numero di giorni trascorsi dall'inizio della guerra. Una scritta costata carissima al calciatore: dopo l'arresto è arrivato il licenziamento da parte del club turco e l'ordine di abbandonare il Paese.

Esultanza su Israele-Gaza: calciatore arrestato in Turchia

Il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunc, ha annunciato un'indagine sul calciatore, accusato di incitamento all'odio: "La procura di Antalya ha aperto un'indagine giudiziaria contro il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel per incitamento pubblico all'odio a causa della sua odiosa celebrazione in favore del massacro commesso da Israele a Gaza". Come disposto dalle autorità, Jehezkel è stato rilasciato e rinviato a giudizio: dovrà abbandonare la Turchia a causa di questa esultanza giudicata "irrispettosa" per un Paese che, come sottolineato dal ministro Tunc, "rimane akl fianco del popolo palestinese". Il calciatore, interrogato dal magistrato, si è difeso spiegando che il suo intento non era quello di incitare all'odio, anzi: "Non volevo provocare nessuno e voglio che questa guerra finisca".

Le reazioni da Israele: "Uno scandalo. Erdogan nazista"

Il caso ha provocato l'immediata reazione da parte di Israele. "Lo scandaloso arresto del calciatore Sagiv Jehezkel è una manifestazione di ipocrisia e di ingratitudine - ha tuonato il ministro della difesa Yoav Gallant -.Con le sue azioni la Turchia funziona come il braccio esecutivo di Hamas. Quando c'è stato un terremoto in Turchia meno di un anno fa, Israele è stato il primo a levarsi e portare aiuto che ha salvato la vita di molti cittadini turchi". Anche il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha attaccato la decisione delle autorità turche: "La Turchia è diventata una buia dittatura che lavora contro i valori umani e sportivi. Chi arresta un calciatore per essersi identificato con i 136 ostaggi rapiti dai terroristi di Hamas da 100 giorni, rappresenta una cultura di omicidio e odio. Faccio appello alla comunità internazionale e alle organizzazioni sportive di agire immediatamente contro la Turchia e l'uso politico della violenza e delle minacce contro gli atleti. Oggi è Sagiv, domani sarà un altro atleta". Nella giornata di oggi, lunedì 15 gennaio, è previsto il rimpatrio del calciatore, che attenderà in Israele l'inizio del processo. Sulla stessa linea anche il commento di ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir: "Erdogan è un vero e proprio nazista. "La Turchia - ha scritto su X (ex Twitter)- agisce con nazismo contro i giocatori israeliani e verso chiunque abbia un profumo di israelianità. Faccio appello agli israeliani di non andare in Turchia, di non comprare i loro prodotti e di non sostenerli finanziariamente".

Il secondo caso in poche ore

Intanto, a poche ore dall'arresto di Jehezkel, la squadra di calcio di Istanbul Basaksehir ha aperto un'indagine disciplinare nei confronti di Eden Karzev, calciatore israeliano che dal 2023 gioca con il team della città sul Bosforo, per un messaggio ritenuto "contro la sensibilità" della Turchia condiviso sui social media dallo sportivo. Karzev è accusato di "avere violato le istruzioni disciplinari del club" con il suo messaggio su Instagram dove ha scritto: "Portateli a casa ora", in riferimento agli israeliani tenuti in ostaggio da Hamas da 100 giorni. Secondo quanto riportato da media turchi, il club ha chiesto al calciatore di "una difesa scritta" in merito a quanto scritto sui social.