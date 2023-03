Il calciatore che scopre di essere autistico grazie alla figlia

A 34 anni, dopo una carriera in club di prestigio in Inghilterra e quasi cento presenze con la Nazionale irlandese, ha scoperto di essere autistico. E ha deciso di comunicarlo ai suoi tifosi con un messaggio su Instagram. Un annuncio che James McClean, centrocampista del Wigan, ha voluto fare soprattutto per la figlia Willow, anche lei affetta da autismo. "Voglio farle sapere che capisco e che essere autistico non deve mai impedirle di raggiungere i suoi obiettivi e sogni", ha scritto su Instagram.

È stato proprio osservando la figlia, a cui da 4 anni è stato diagnosticato il Dsa (disturbo dello spettro autistico), che McClean si è accorto di alcuni aspetti del suo comportamento che lo hanno spinto a sottoporsi a degli esami. "Come tutti sapete, mia figlia Willow-Ivy è autistica - ha scritto su Instagram - Gli ultimi 4 anni mi hanno cambiato la vita nel modo più sorprendente, ma è stato anche molto difficile a volte, mentre suo papà la guarda superare tutti questi ostacoli che la vita le ha posto, imparando a gestire le sfide che affronta quotidianamente. Più Erin (la moglie, ndr) e io apprendevamo sull'autismo, più abbiamo iniziato a capire che ero molto simile a Willow più di quanto pensassi. Vedo tante cose in lei che vedo anche in me stesso. Così ho deciso di andare a fare un esame per il Dsa. È stato come un viaggio e ora, avendo una diagnosi certa, sento che è arrivato il momento di condividerlo, visto anche il periodo (la settimana dal 30 marzo al 5 aprile è quella della sensibilizzazione nei confronti dei disturbi dello spettro autistico, ndr). Ho riflettuto per un po' se renderlo pubblico e condividerlo. Ma alla fine l'ho fatto anche per Willow-Ivy, per farle sapere che capisco e che essere autistico non deve mai impedirle di raggiungere i suoi obiettivi e sogni", conclude il calciatore.