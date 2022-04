L'ex calciatore Ivan Luca Vavassori è sparito in Ucraina

Si vivono ore di apprensione per Ivan Luca Vavassori, il 29enne ex portiere in Serie C delle squadre di Pro Patria, Legnano e Bra, che ha deciso di abbandonare il pallone per arruolarsi nell'esercito ucraino come volontario nelle brigate internazionali. Dell'uomo non si hanno più notizie da ieri 24 aprile.

L'allarme è stato lanciato sul suo profilo Instagram: "Ci dispiace informarvi - scrivono i gestori delle pagine social - che la scorsa notte durante la ritirata di alcuni feriti in un attacco a Mariupol, due convogli sono stati distrutti dall'esercito russo. In uno di questi c'era forse anche Ivan, insieme col 4° Reggimento. Stiamo provando a capire se ci sono sopravvissuti". Da quando è scoppiata la guerra, Vavassori è diventato molto attivo sui social network, dove documenta con video e foto i suoi spostamenti e i momenti delle operazioni militari.

Chi è Ivan Luca Vavassori

L'ex calciatore è nato in Russia ed è stato adottato da una famiglia piemontese. E' figlio adottivo di Pietro Vavassori, titolare della ItalSempione (azienda spedizioniera di Domodossola) e di Alessandra Sgarella, l'imprenditrice piemontese rapita dalla ‘ndrangheta nel 1997 e liberata dopo sette mesi nella Locride. Dopo il benestare dell'ambasciata di Kiev in Italia, l'ex calciatore è entrato a far parte della "Legione di difesa internazionale Ucraina", diventando il 'comandante Rome'. Su Instagram si descrive così: “guerriero del Signore”, “italiano”, “duro di testa e difficile da gestore”, “sportivo”.