Calciatori arrestati in Iran: "Hanno festeggiato Capodanno con donne e alcol"

Alcuni calciatori sono stati arrestati a Capodanno in Iran per aver partecipato a una festa in cui erano presenti delle donne. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. "Gli arrestati hanno consumato drink alcolici", aggiunge l'agenzia.

Dalla Rivoluzione islamica del 1979, in Iran è vietato partecipare a feste miste, con uomini e donne, e bere alcolici. In realtà, fino a poco tempo fa, le feste nelle case provate venivano tollerate, ma dopo lo scoppio delle proteste scatenate nel settembre scorso dalla morte di una giovane, Mahsa Amini, arrestata e uccisa dalla polizia per non aver indossato correttamente il velo, l'azione di repressione da parte delle forze dell'ordine è diventata molto più rigida.

Non è chiaro ancora chi siano i calciatori finiti in carcere. "Diversi giocatori ed ex giocatori di una delle principali squadre di calcio di Teheran sono stati arrestati sabato sera durante una festa mista nella città di Damavand", si è limitata a riferire l'agenzia. "Alcuni di questi giocatori erano in uno stato anormale a causa del consumo di alcol", ha aggiunto. La notizia, se confermata, potrebbe essere legata a quanto successo di recente nel mondo dello sport, con diversi calciatori e atleti che hanno pubblicamente manifestato il loro appoggio alle proteste. Nella prima partita dei mondiali di calcio in Iran, i calciatori della Nazionale non hanno cantato l'inno.