Il caldo anomalo in India e Pakistan sta mettendo alla prova i limiti umani

Da settimane in diverse regioni di India e Pakistan si vive a temperature decisamente più elevate rispetto alla media. A preoccupare però non è tanto l’intensità, quanto la durata di questi fenomeni. Le ricadute sociali sono considerevoli e il rischio che la temperatura non permetta la vita è reale. Le ondate di calore in questi periodi dell'anno sono frequenti, ma la durata di quella in atto è anomala: c'entra anche il cambiamento climatico.

L'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite ha affermato che le temperature in India e Pakistan sono "Coerenti con ciò che ci si aspetta in un clima che cambia. Le ondate di caldo sono più frequenti e più intense e iniziano prima rispetto al passato”.

Verso i 50 gradi?

L’India centro-settentrionale e il Pakistan sudorientale sono le zone maggiormente colpite da questa ondata di calore. Le temperature hanno sfiorato i 50 gradi, ma è la durata, non l'intensità, a dare i problemi maggiori: la situazione va avanti da marzo, a cui è seguito l’aprile più caldo di sempre per l'India settentrionale e centrale. E si prevede che il caldo continuerà per altre settimane, con una nuova intensificazione già a partire da questo fine settimana.

“Nel corso della nuova settimana le temperature elevate sono destinate ad estendersi su gran parte dell'India con valori anche di 45-48°C se non anche superiori tra Pakistan e Rajasthan – ha detto a Today Francesco Nucera di 3B Meteo -. Nella giornata del 1° maggio è stata raggiunta la punta massima di 49,5https://www.3bmeteo.com/ a Nawabshah, 49,0°C a Jacobabad, 48,0°C a Pad Idan, 47,2°C a Khanpur e a Banda 47,1°C a Bikaner”.

Le temperature record non sono state ancora raggiunte, ma potrebbe avvenire presto: “Temperature elevate sopra i 40°C si raggiungono normalmente in questo periodo in queste zone e le ondate di caldo precedono la stagione dei monsoni (che poi di norma tende a placarle) - ha detto Nucera -. Di norma possono anche raggiungersi valori prossimi ai 50°C, se non superiori nelle ondate di caldo più rilevanti. Ad esempio nel 2010 furono raggiunti i 53, 5 °C in Pakistan che è il record, e i 51°C nel 2016 in India. In una rilevazione dell'Agenzia spaziale europea (Esa) di fine aprile la temperatura registrata dal suolo ha superato in più zone i 60°C.

In Europa una cosa simile è inimmaginabile

È difficile anche solo provare a immaginare di vivere a quasi 50 gradi per settimane, anche di notte, magari senza aria condizionata, soprattutto per degli europei. Una situazione simile in Italia e in Europa non è immaginabile. La regione dell’Asia meridionale ha un clima differente dal nostro, oltre alle condizioni di vita: nel 2019, il World economic forum ha stimato che solo il 7% delle famiglie indiane aveva un condizionatore d'aria in casa. È vero che a volte si sono registrate delle temperature oltre i 40 gradi anche in Italia, ma si è trattato di episodi sporadici e non continuativi (a condizioni diverse): “Il mix di calore intenso come temperatura-umidità su india e Pakistan è molto superiore a quello italiano – precisa Nucera -. Ma anche le sole temperature sono molto più alte delle nostre. India e Pakistan sono zone a clima tropicale e partono già con temperature più elevate rispetto a noi. I valori termici sono vicini alla 'soglia di tolleranza' del corpo umano; alcune zone dell'India hanno un tasso di umidità molto elevato".

La percezione della temperatura è fortemente influenzata dal tasso di umidità: "Ad esempio a Diamond Harbour, a pochi km a sud di Calcutta, la temperatura dell'aria è attualmente di 34°C ma l'umidità dell'87% comporta un indice di calore di 57°C. È come se da noi ci fossero 41°C con il 45% di umidità. In genere in Italia quando le temperature sono elevate hanno un tasso di umidità basso. Il fatto è che in India e Pakistan il mix tra elevate temperature e umidità alle stelle avviene per giorni e giorni, senza sosta, anche di notte e il corpo umano è continuamente 'stressato' con pericolo per la salute umana. Non tutti hanno poi l'aria condizionata e la richiesta di elettricità crea black out elettrici. Difficile pensare ad un clima del genere in Italia anche se durante le ondate di caldo estive possono esserci giornate afose, ma si tratta di brevi periodi senza che si raggiunga quel mix di temperatura-umidità".

I limiti umani contro il caldo

Il corpo umano ha un limite di resistenza alle alte temperature: in India e Pakistan questo limite è vicino. Il capo cartografo della Nasa Joshua Stevens ha stimato che al momento quasi 100 milioni di persone vivono nelle dieci città più calde dell'India.

L'impatto del caldo sul corpo umano dipende da tempi, intensità e durata dell'esposizione. I più esposti sono i più fragili per motivi di età, stato di salute e condizioni economiche. In India e Pakistan si è vicini a una soglia di calore pericolosa per il corpo umano, misurabile con la "Temperatura del bulbo umido", che si riferisce alla temperatura che raggiungerebbe un termometro avvolto in un panno umido. In sostanza, la temperatura del bulbo umido è la temperatura a cui arriva l'aria grazie al raffreddamento per evaporazione, che si può paragonare a quella percepita dalla pelle mentre è in movimento. Al momento, in India siamo vicini ai 35°C di temperatura di bulbo umido, una soglia considerata pericolosa per un essere umano che in queste condizioni non sarebbe in grado di gestire e regolare il suo raffreddamento tramite la sudorazione, rischiando la morte.

L'Organizzazione mondiale della sanità monitora con attenzione la situazione in Asia meridionale e sottolinea le principali conseguenze del calore sulla salute (ma non solo):

L'esposizione a un rapido aumento di calore compromette la capacità del corpo di regolare la temperatura e può provocare diversi problemi di salute come spasmi muscolari, ipertermia, e quello che comunemente viene chiamato "colpo di calore";

Morti e ricoveri per caldo eccessivo possono verificarsi in modo estremamente rapido o avere un effetto ritardato e provocare un peggioramento delle condizioni nelle persone più fragili della morte o della malattia nei già fragili, particolarmente osservata nei primi giorni di ondate di caldo. Anche piccole differenze rispetto alle temperature medie stagionali sono associate a un aumento delle malattie e dei decessi. Le temperature estreme possono anche peggiorare le condizioni croniche, comprese le malattie cardiovascolari, respiratorie e cerebrovascolari e le condizioni legate al diabete;

Il calore ha anche importanti effetti indiretti sulla salute: queste condizioni possono alterare il comportamento umano, aumentare la trasmissione di malattie, peggiorare la qualità dell'aria e influire negativamente su infrastrutture sociali critiche come l'energia, i trasporti e l'acqua.

Le conseguenze sociali

Lo stato settentrionale del Punjab è noto come "il cestino del pane dell'India": da qui arriva uasi un quinto del grano indiano, un decimo della produzione totale di riso e la maggior parte del cotone. Nel Punjab il caldo sta causando problemi ai milioni di lavoratori agricoli presenti e ai raccolti, su cui questi fanno affidamento per sfamare le loro famiglie e il resto dell'India. Gurvinder Singh, il responsabile dell'agricoltura nel Punjab, ha detto alla Cnn che nella regione si è registrato un aumento medio della temperatura di 7 gradi che ha diminuito le rese dei raccolti di grano: "A causa dell'ondata di caldo abbiamo avuto una perdita di oltre 5 quintali per ettaro della nostra resa di aprile", ha detto Singh.

In alcune parti dell'India, la domanda di elettricità ha causato una carenza di carbone (che soddisfa il 44% del fabbisogno energetico del paese) lasciando milioni di persone senza elettricità anche fino a nove ore al giorno. La scorsa settimana, le scorte di carbone in tre delle cinque centrali elettriche su cui l'India fa affidamento hanno raggiunto livelli estremamente bassi di approvvigionamento, costringendo il governo a cancellare più di 650 treni passeggeri fino alla fine di maggio per dare più spazio ai treni merci in modo da rifornire le centrali.

Alcuni stati indiani, tra cui il Bengala occidentale e l'Odisha, hanno annunciato la chiusura delle scuole per far fronte all'aumento delle temperature. "Tra i bambini che devono andare a scuola molti sanguinano dal naso, non possono tollerare questa ondata di caldo", ha detto ai giornalisti la scorsa settimana il primo ministro del Bengala Occidentale Mamata Banerjee.

Come ci si difende?

Negli ultimi anni, sia il governo federale che quello statale hanno implementato una serie di misure per mitigare gli effetti delle ondate di caldo, tra cui la chiusura delle scuole e l'emissione di avvisi tempestivi per preparare i cittadini in tempo. Negli anni scorsi l’India ha avuto centinaia di vittime causate dalle ondate di caldo, in alcuni anni migliaia. Dal 2010 i morti a causa delle temperature elevate sono stati più di 6.500. È dal 2015 che il governo indiano ha adottato un piano d'azione, implementato a livello locale in base alle varie esigenze.

I territori sono più reattivi rispetto al passato e le linee guida hanno permesso di diminuire la mortalità. Tra le altre cose, i piani d'azione del governo indiano per attenuare gli effetti negativi del caldo sulla popolazione prevedono: