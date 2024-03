Caldo record: 62 gradi percepiti a Rio de Janeiro 

La sensazione di stare dentro un enorme forno. Nella mattina di ieri, domenica 17 marzo, a Rio de Janeiro è stato registrato un nuovo record: alle 9:55 locali (le 13:55 italiane), nel quartiere di Guaratiba, la temperatura percepita era di 62,3 gradi. Da quando sono iniziate le misurazioni di Alerta Rio nel 2014 si tratta del livello più alto mai registrato nella metropoli brasiliana. La sensazione termica, come spiegato dal Centro Operazioni Rio (Cor) "è un indice di calore calcolato in base ai dati di temperatura e umidità relativa. Più alte sono la temperatura e l'umidità relativa, maggiore è la sensazione di calore in quella regione". Secondo gli esperti, la zona di Guaratiba è soggetta ad alte temperature a causa della sua vicinanza all'oceano e ai venti caldi da nord che colpiscono la zona.

Brasile tra caldo record e piogge estreme

Il picco registrato a Rio arriva al culmine di un'ondata di caldo soffocante che sta attanagliando soprattutto il Nord del Brasile: secondo gli esperti il solleone continuerà almeno fino a mercoledì, giorno in cui inizia l'autunno nell'emisfero australe. Il precedente record in quella zona risale allo scorso novembre, quando l’indicatore ha raggiunto i 59,7 gradi.

Una situazione drammatica per molti cittadini, che non hanno abbastanza acqua da bere o per lavarsi. Ma se da una parte il caldo estremo costringe i cittadini a riversarsi in spiaggia o nelle piscine per cercare un po' di refrigerio, nel Sud del Paese la situazione meteorologica è totalmente opposta. Le piogge estreme stanno causando danni e disagi e secondo le autorità locali dovrebbero continuare anche nei prossimi giorni: "Sarà una settimana di rischio molto elevato nel Centro/Sud del Brasile a causa di piogge intense e temporali - si legge sull'alert dell’agenzia meteorologica MetSul -. Il sistema più preoccupante è un fronte freddo molto intensa che arriverà con piogge torrenziali e possibili tempeste. Sono stati registrati volumi di pioggia eccezionalmente elevati in alcune località dello Stato meridionale di Rio Grande do Sul, fino a 300 mm".