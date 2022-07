Catastrofe climatica in Inghilterra, si temono centinaia di morti

Il clima inglese diventa tropicale: l'ondata di caldo in arrivo sull'Europa sarà particolarmente anomala per le isole britanniche dove il governo ha emesso un allerta meteo per il caldo torrido. In particolare sono i servizi sanitari, già sotto pressione per l'alto numero di ricoveri covid, a temere un alto numero di accessi - e di vittime - per l'ondata di calo.

Le temperature secondo le ultime previsioni potrebbero raggiungere i 40 gradi. Uno scenario decisamente inusuale per l'Inghilterra e gli esperti avvertono di una catastrofe climatica che potrebbe uccidere centinaia di britannici. I medici dei pronto soccorso mettono in guardia dal rischio di colpi di sole, ma anche dell'aumentato rischio di sviluppare un ictus con il caldo.

L'ex capo dell'Agenzia per l'ambiente Dave Throup ha avvertito che i modelli di previsione sembrano "rafforzarsi con temperature incredibili. Se dovesse davvero avvenire si registreranno temperature senza precedenti nel Regno Unito, e sarà anche incredibilmente pericoloso" ha aggiunto.

Nonostante i timori e gli inviti a restare a casa nelle ore più calde, gli inglesi affollano le spiagge fin dal mattino presto.