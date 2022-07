Brucia la California, oltre 6mila sfollati: dichiarato lo stato d'emergenza

Il governatore della California Gavin Newson, ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Mariposa, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, a causa dell'incendio che da venerdì ha distrutto case e infrastrutture e ha costretto all'evacuazione di oltre 6mila residenti nello Stato, dopo aver bruciato più di 4.500 ettari di boschi. Il provvedimento è stato adottato "considerando che le alte temperature, le condizioni estreme di siccità e i venti hanno aumentato l'intensità e la diffusione dell'incendio", ha spiegato Newson.

L'ufficio del governatore ha indicato che i servizi antincendio e di soccorso stanno lavorando con le agenzie statali, locali e federali per coordinare la risposta all'emergenza. L'ondata di caldo che ha interessato diverse regioni dello Stato, ha aumentato il rischio di incendi, come quello del grande Oak Fire, scoppiato venerdì vicino al Parco Nazionale Yosemite, dove le sequoie giganti erano già state minacciate dalle fiamme nei giorni scorsi. L'incendio - descritto come "esplosivo" dai funzionari - è passato da circa 600 acri a circa 9.500 (3.800 ettari) nel giro di 24 ore. Concentrato nella contea di Mariposa, ha già distrutto dieci proprietà e danneggiato altre cinque, mentre altre migliaia sono minacciate.

Più di 6mila persone sono state evacuate, ha dichiarato Hector Vasquez, responsabile dell'informazione pubblica del Dipartimento forestale e antincendio della California. Più di 500 vigili del fuoco stanno lavorando per estinguere le fiamme con l'assistenza di aerei. Negli ultimi anni, la California e altre parti degli Stati Uniti occidentali sono state devastate da enormi incendi in rapida evoluzione, causati da anni di siccità e dal riscaldamento del clima. ."Il caldo estremo continuerà negli Stati Uniti centrali e si estenderà al Nord-Est in questo fine settimana, con temperature record previste per domenica in tutta la regione", ha dichiarato il National Weather Service (NWS). Caldo "che poi alimenterà il maltempo nel Midwest settentrionale, con venti pericolosi, grandine di grandi dimensioni e alcuni tornado".

Il caldo è stato particolarmente soffocante a Washington, dove la temperatura ha sfiorato la soglia simbolica dei 100 gradi Fahrenheit (38 gradi Celsius). New York non è stata risparmiata, con temperature vicine ai 35 gradi. Secondo il Nws, la temperatura potrebbe anche raggiungere i 43 gradi in alcune aree dello Utah (ovest), dell'Arizona (sud) e nel nord-est.