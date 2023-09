Com'è finita la storia della cameriera chiusa nel freezer per ore

Multa da quasi un milione di euro per una nota catena di caffetterie britannica. Il caso riguarda una cameriera rimasta chiuso dentro una cella frigorifera, a 18 gradi sottozero, in un punto vendita di Londra. La porta del freezer si era richiusa alle spalle della donna per errore e soltanto dopo due ore e mezza un collega se n'era accorto e l'aveva liberata. Ma andiamo con ordine. L'episodio è avvenuto nel 2021 in un caffè di una nota catena britannica, ora di proprietà di un gruppo tedesco, vicino alla stazione Victoria di Londra. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza, chiamata sul posto quando la cameriera è finalmente uscita dal congelatore: è stata assistita per sospetta ipotermia. Pur cercando di riscaldarsi muovendosi di continuo, la donna, che indossava solo jeans e maglietta, aveva perso la sensazione nelle mani e nei piedi. Aveva anche cercato di ricoprirsi con dei cartoni strappati dal condizionatore, ma non riusciva a muovere le mani e non era riuscita a spezzarli.

Se la sua permanenza nel congelatore si fosse prolungata, avrebbe perso la vita. Già nel gennaio 2020 un altro lavoratore era rimasto bloccato nella cella frigorifera perché non era riuscito ad aprire la porta dall'interno. In quell'occasione il meccanismo di sblocco della porta non funzionava. Ora il giudice presso la Corte dei magistrati di Westminster ha emanato la sanzione da 800mila sterline, circa 930mila euro, "non come risarcimento alla dipendente, ma come punizione per l'azienda, la quale avrebbe dovuto avere dei sistemi di sicurezza e dei controlli per evitare rischi del genere", si legge nelle motivazioni.

Scusandosi per l'episodio, la catena di caffetterie ha assicurato che in seguito sono state introdotte misure in tutti i suoi caffè per assicurare che nessuno corra il pericolo di rimanere chiuso in uno dei frigoriferi giganti in cui è conservato il cibo.

Continua a leggere su Today.it...