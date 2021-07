Cameriera sventa una strage scoprendo una serie di armi in una stanza d'albergo

Probabile strage scongiurata da una cameriera d’albergo. Si potrebbe sintetizzare così quanto accaduto nei giorni scorsi a Denver e che è ancora oggetto di indagine da parte della polizia locale. Su quanto accaduto e sui risvolti di quella che poteva costare la vita a tantissime persone c’è ancora il più stretto riserbo. A lanciare l’allarme è stata una cameriera che lavora presso il Maven Hotel nel cuore della città di Denver. Mentre stava facendo le solite pulizie la sua attenzione è stata attirata da un oggetto all’interno dell’armadio di una stanza posta all’ottavo piano della struttura. Ha notato quello che poi è risultato essere il calcio di un fucile. Allarmata ha avvisato la direzione dell’albergo che a sua volta ha chiamato la polizia.

Una volta sul posto gli agenti hanno perquisito la stanza e rinvenuto 16 armi automatiche, 1.000 munizioni e diversi giubbotti antiproiettile abilmente nascosti. Il panico è scoppiato per quello che poteva accadere in città. Denver infatti in quei giorni ospitava gli All Star Game, gli eventi della Major League Baseball che attirando tantissimi spettatori. La preoccupazione è che quelle armi potessero servire per essere usate per sparare contro la folla. Come era accaduto nel 2017 a Las Vegas durante un concerto in strada. Il balcone di quella stanza dove sono state ritrovate le armi, infatti, affaccia sulla strada che, a poca distanza, poi porta all’arena sportiva Coors Field, sede dell’evento.

Sarebbe potuta essere una strage

Da quella postazione sarebbe stato possibile per una banda organizzata sparare colpi all’impazzata all’indirizzo di famiglie che magari stavano per recarsi allo stadio. Avrebbe potuto essere una strage ed è su questo che sta investigando la polizia. Dopo il ritrovamento delle armi è scattata l’indagine che ha portato al fermo di 4 persone. Si tratta di tre uomini e una donna già noti alle forze dell’ordine perché avrebbero precedenti penali. Tutti hanno in prima battuta rigettato le accuse e addotto motivazioni diverse sia della loro presenza lì che delle armi e dei giubbotti trovati nella loro stanza.

Motivazioni che non sono state ritenute sufficienti dalla polizia che continua ad indagare. Uno dei sospettati ad esempio avrebbe ammesso di trovarsi lì solo per vendere la droga e di non sapere neanche che a pochi metri avrebbe dovuto svolgersi un evento sportivo di quella portata. Nel frattempo emergono diversi particolari. Come ad esempio il fatto che quello che ha polizia ritiene sia il capo della banda, avrebbe dovuto fare il check-out delle due stanze prese in affitto, ma avrebbe chiesto di rimanere per più a lungo e chiedendo poi esplicitamente una camera con balcone.