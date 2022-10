Dopo le esplosioni sul ponte di Kerch, code di 4 giorni per attraversare lo stretto

Uno accanto all'altro, bloccati. Sono circa 900 i camion in attesa di transitare attraverso lo stretto di Kerch. Il tempo d'attesa medio per il transito è di circa 3-4 giorni e continua ad aumentare. Il traghetto è diventato il modo per attraversare lo stretto dopo il danneggiamento del ponte stradale e ferroviario avvenuto nei giorni scorsi.

Il ponte della Crimea che per 9 chilometri attraversa lo stretto di Kerch, aveva un ruolo strategico perché unico collegamento diretto tra la rete di trasporti della Russia e la penisola di Crimea. Costruito dopo l'annessione nel 2014, venne inaugurato personalmente da Putin nel 2018 che lo attraversò alla guida di un camion. Per Kiev il ponte di Kerch è uno dei simboli dell'occupazione russa nei territori ucraini.

Il presidente Vladimir Putin ha definito l'esplosione un "attacco terroristico" orchestrato dai servizi di sicurezza ucraini. La risposta è stata una violenta rappresaglia contro le città ucraine, a iniziare dalla capitale Kiev.

(Video Twitter @OSINTI1)