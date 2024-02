Camion precipita in un dirupo: almeno 15 morti

Tragedia nelle Filippine: almeno 15 persone hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 febbraio, nei pressi della cittadina di La Libertad, un comune con 41mila abitanti situato nella provincia di Negros Oriental, la terza isola più grande dell'arcipelago. Secondo quanto riferiscono i media locali, il camion su cui viaggiavano diversi allevatori di bestiame avrebbe avuto un problema ai freni ed è precipitato per decine di metri in un dirupo.

Come riferito dal portavoce della polizia di Negros Oriental, Stephen Polinar, a bordo del mezzo viaggiavano 17 persone: 15 sono morte, mentre altri due allevatori sono rimasti feriti e attualmente si trovano in ospedale in gravissime condizioni. I due sopravvissuti sono l'autista del camion e uno dei passeggeri.

Il veicolo trasportava persone dirette a un mercato del bestiame dell'isola di Negros, come spiegato da Michael Cabugnason, un funzionario dei soccorsi del comune di Mabinay: "Alcuni testimoni hanno detto di aver visto il camion perdere il controllo in una curva stretta e precipitare nel dirupo per oltre 50 metri. Quella zona montuosa in passato è già stata teatro di drammatici incidenti stradali". La tragedia sarebbe stata causata da un problema ai freni, ma le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.