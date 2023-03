Così si muore nei "gulag" di Kim Jong-un: il nuovo rapporto shock

Una lunga lista di abomini. Esecuzioni extragiudiziali, stupri, aborti forzati, carcere senza processo, torture, razioni da fame che costringono i prigionieri a mangiare anche gli insetti. Sono solo alcuni degli abusi all'ordine del giorno nelle carceri nordcoreane e in altre strutture di detenzione della Corea del Nord, secondo ex detenuti la cui testimonianza costituisce la base di un nuovo rapporto pubblicato questa settimana da un osservatorio per i diritti umani.

Il rapporto più dettagliato di sempre sulle carceri nordcoreane

Grazie a interviste a centinaia di sopravvissuti, testimoni e autori di abusi che sono fuggiti dal paese, oltre a documenti ufficiali, immagini satellitari, analisi dei modelli digitali di strutture penitenziarie, la ong senza scopo di lucro Korea Future ha costruito quello che sostiene essere il quadro più dettagliato a disposizione attualmente sulla vita all'interno del sistema penitenziario del paese.

"Lo scopo del nostro rapporto è fondamentalmente quello di rivelare le violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo all'interno dei sistemi penali della Corea del Nord. Si rileva che anche 10 anni dopo che le Nazioni Unite hanno istituito una Commissione d'inchiesta, vi sono ancora sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani", ha affermato Kim Jiwon, un investigatore di Korea Future, che ha uffici a Londra, Seoul e L'Aia e si concentra su questioni relative ai diritti umani in Corea del Nord.

Il gruppo ha documentato più di 1.000 casi di tortura e trattamento crudele, inumano o degradante, centinaia di casi di stupro e altre forme di violenza sessuale e più di 100 casi di negazione del diritto alla vita.

"Paragonabile al Gulag sovietico"

"Paragonabile al Gulag sovietico", il sistema penale della Corea del Nord non mira "a detenere e riabilitare le persone condannate dai tribunali in strutture sicure e umane. Né il suo scopo è diminuire la possibilità di recidività e aumentare la sicurezza pubblica", si afferma nel rapporto. "È isolare dalla società le persone il cui comportamento è in conflitto con il mantenimento dell'autorità del leader Supremo, Kim Jong Un".

Il rapporto afferma di avere identificato centinaia di persone che sostiene abbiano partecipato alle violenze e chiede indagini e azioni penali per gli abusi. Korea Future ha utilizzato testimonianze e immagini satellitari per mappare 206 strutture di detenzione, in ogni provincia della Corea del Nord, sostenendo che gli abusi sono stati perpetrati personalmente da funzionari di alto rango come i maggiori generali.

Le storie più drammatiche

Tra i casi evidenziati ci sono quelli di tre persone incarcerate dopo aver tentato di attraversare il confine, un reato punibile in questo paese. Il gruppo, tra le altre cose, sostiene che una donna è stata costretta ad abortire quando era incinta di sette o otto mesi; un detenuto è stato nutrito con appena 80 grammi di mais al giorno, una dieta da fame che ha visto il suo peso scendere da 60 chilogrammi a 37 Kg in un mese e lo ha costretto a integrare la suo dieta con scarafaggi e roditori; un terzo uomo è stato costretto a mantenere posizioni di stress fino a 17 ore al giorno per 30 giorni.

Altri sopravvissuti, che hanno parlato con la Cnn, hanno raccontato di essere riusciti a rimanere in vita nutrendosi di mangimi per animali e diventando scheletricamente magri, assistendo a stupri e subendo gravi percosse.