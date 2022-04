Il Canada riconosce il "genocidio degli ucraini" da parte della Russia

Per il Canada, quello che sta succedendo in Ucraina è un "genocidio": il parlamento di Ottawa, la Camera dei Comuni, ha approvato all'unanimità una mozione "sugli atti di genocidio contro il popolo ucraino", si legge suTwitter.

Il testo, presentato su iniziativa di Heather McPherson, membro del New democratic party, afferma che "vi sono prove chiare e abbondanti di crimini di guerra e crimini contro l'umanità sistematici e massicci commessi contro il popolo ucraino dalle forze armate della Federazione russa, sotto la guida del presidente Vladimir Putin". Questi "crimini" includono in particolare la tortura, le "atrocità di massa nei territori ucraini", il "trasferimento forzato di bambini ucraini in territorio russo", o anche "casi su vasta scala di violenze fisiche, mentali e stupri". Approvando la mozione, la Camera dei Comuni "riconosce che la Federazione russa sta commettendo atti di genocidio contro il popolo ucraino".

L'adozione di questo testo avviene circa dieci giorni dopo che il parlamento ucraino ha approvato una risoluzione simile. A metà aprile, il primo ministro canadese Justin Trudeau aveva menzionato per la prima volta un "genocidio" in Ucraina, termine ritenuto "inaccettabile" dal Cremlino. "Abbiamo visto questa voglia di aggredire i civili, di usare la violenza sessuale come arma di guerra", aveva denunciato il capo del governo canadese.

Il Canada è il primo Paese a definire ufficialmente l'aggressione russia in Ucraina come genocidio. Trudeau ha annunciato anche l'intenzione di essere il primo Paese del G7 a utilizzare le risorse russe congelate nel quadro delle sanzioni a Mosca per finanziare gli aiuti all'Ucraina.