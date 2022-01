In Canada rivolta dei camionisti contro l'obbligo vaccinale, assediata la capitale

Manifestanti e camionisti no vax non danno tregua alla capitale canadese Ottawa. La città da sabato scorso assediata dai camion degli autotrasportatori contrari alle restrizioni per il Covid resta affollata anche di simpatizzanti che si sono uniti alla protesta. Gli oltre 50 mila manifestanti scesi in piazza negli ultimi giorni criticano, in particolare, l'obbligo di vaccinazione imposto dal 15 gennaio a tutti coloro che rientrano in Canada dopo aver attraversato il confine americano.

Tanti dei camion arrivati nel weekend sono rimasti parcheggiati nelle strade vicino al Parlamento che oggi ha ripreso i lavori. Alcuni degli oppositori hanno annunciato che non se ne andranno fino a quando l’obbligo vaccinale non sarà revocato. Migliaia di persone si sono radunate pacificamente nella giornata di sabato, quando era previsto l’arrivo in città dell’autoproclamato "Convoglio della libertà”, partito sei giorni prima dalla Columbia Britannica. Tuttavia nelle ore successive sono iniziati gli scontri con le forze dell’ordine e gli episodi di vandalismo ora al vaglio di “diverse indagini penali”, ha affermato la polizia di Ottawa su Twitter.

Sotto la lente degli inquirenti è finita anche "la profanazione del National War Memorial” e una serie di “comportamenti minacciosi, illegali e intimidatori nei confronti della polizia, dei lavoratori cittadini e di altri individui”. Un manifestante è stato infatti filmato mentre ballava sul monumento ai caduti - la tomba del milite ignoto - e tra la folla sono state viste bandiere con svastiche. Un centro commerciale è stato costretto a chiudere dopo l’assalto dei manifestanti che si sono rifiutati di indossare le mascherine all’ingresso.

Nel mirino degli attivisti è finito persino il primo ministro canadese Justin Trudeau, da oggi positivo al Covid-19, che nel trambusto delle proteste è stato costretto ad un trasferimento precauzionale assieme alla sua famiglia in una località segreta. “Non siamo intimiditi da coloro che insultano i lavoratori delle piccole imprese e rubano cibo ai senzatetto”, ha detto Trudeau in una conferenza stampa citando alcuni dei casi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. “Non cederemo a coloro che sventolano bandiere razziste” né “a coloro compiono atti di vandalismo”. “Nel nostro Paese non c'è posto per minacce, violenze e odio”, ha aggiunto il premier.

Dall’altra parte del confine con gli Usa, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando a una manifestazione in Texas, ha elogiato i manifestanti canadesi per “resistere coraggiosamente a questi obblighi illegali”. In solidarietà con la manifestazione di Ottawa, camionisti e manifestanti hanno bloccato un valico di frontiera tra Canada e Stati Uniti nel sud dell'Alberta.