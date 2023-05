"Incendio fuori controllo, evacuate la città"

"Obbligatorio evacuare la città". È l'ordine delle autorità canadesi di Halifax, la capitale della Nuova Scozia, uno stato nella parte orientale del Canada. Più di 18mila persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni a causa di numerosi incendi ancora fuori controllo. Domenica 28 maggio è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo che il fuoco ha causato anche interruzioni della corrente. Il presidente Justin Troudeau ha descritto la situazione come "incredibilmente grave" mentre il sindaco Halifax Mike Savage ha parlato di un incendio "senza precedenti". Stando a quanto dichiarato dalle autorità, le fiamme hanno già distrutto almeno 200 case ed edifici, bruciando più di 100 chilometri quadrati di territorio. Al momento non ci sono state segnalazioni di morti o feriti.

Le cause dell'incendio - ha affermato il capo dei vigili del fuoco Dave Meldrum - sono ancora in fase di accertamento. Più di cento vigili del fuoco hanno combattute le fiamme durante la notte e, sempre secondo il capo dei pompieri, ci sarà "molto lavoro per molti giorni a venire". Lo stato di emergenza sarà in vigore per i prossimi sette giorni.

Gli incendi in quella parte del paese non sono comuni, ma siccità e alte temperature hanno favorito la loro propagazione. Nelle ultime settimane si sono sviluppati circa 176 incendi e le cause specifiche di un così alto numero non sono ancora chiare. Oltre alla Nuova Scozia sono state colpite nelle scorse settimane anche le province dello stato dell'Alberta, dove circa 3mila persone sono ancora sfollate.

