Formula 1, cancellato per il quarto anno consecutivo il Grand Prix di Cina

Niente Gran Prix di Formula 1 in Cina. È la quarta volta, ovvero dal 2019, che il gigante asiatico non ospita il campionato mondiale di F1 a causa della draconiana politico Zero Covid nel paese, che impone lockdown improvvisi e lunghe quarantene in caso di positività. Il Gran Premio di Formula 1 di Cina, che si sarebbe dovuto svolgere il 16 aprile 2023 a Shanghai, è stato annullato a causa delle "attuali difficoltà dovute alla situazione del Covid 19" nel Paese. Lo hanno reso noto gli organizzatori con un comunicato. La cancellazione della gara è ora ufficiale e conferma le indiscrezioni circolate qualche giorno fa sui media stranieri.

La ragione dell'annullamento dell'evento sportiva va imputata alle politiche Zero Covid voluta dal governo cinese. Secondo la BBC, il personale della F1 non sarebbe stato esentato dalla quarantena in caso di infezione da Covid-19, rendendo molto rischioso per i team rispettare il serrato programma sportivo.

Adesso gli organizzatori devono individuare un altro paese che possa ospitare la competizione sportiva: il Mondiale 2023 infatti rischia di disputarsi con un buco di quattro settimane tra il GP di Australia a Melbourne del 2 aprile e quello di Azerbaigian a Baku del 30 aprile 2023. Gli organizzatori del mondiale stanno avviando un dialogo con diversi paesi interessati a ospitare la competizione sportiva, così da garantire le 24 gare in programma.

La decisione della F1 irrompe dopo un'ondata di rabbiose proteste in Cina contro le restrizioni sanitarie della politica Zero Covid. E conferma un timore di molti: la Cina difficilmente aprirà i suoi confini dalla prossima primavera.