Accende candela per il defunto e dà fuoco al reparto Covid: è strage

Una candela per commemorare un paziente defunto. Un rituale che sarebbe potuto avvenire in una chiesa e non certo in un reparto d’ospedale. Infatti sarebbe stata poi quella candela a provocare un incendio nel quale sono morte tre persone. Quattro invece sono ustionati e sono in condizioni gravissimi.

Il fatto è avvenuto nell’ospedale di Kosiv, città ai margini dei Carpazi, in Ucraina. Secondo le autorità locali, un impiegato dell’ospedale ha acceso una candela in memoria di un paziente morto. Il problema è che nell’unità di terapia intensiva c’erano apparecchiature fondamentali per i pazienti, ma pericolose se a contatto col fuoco, come ad esempio dei concentratori d’ossigeno. Di fronte alla fiamma hanno preso fuoco all’istante, causando la strage.

"L'ignoranza delle leggi elementari della fisica e il mancato rispetto delle regole di sicurezza hanno portato a perdite irreparabili", hanno affermato i servizi di emergenza, descrivendo l'incidente come un "terribile errore".