Il cane "letale" messo al bando dal Regno Unito

Il Regno Unito ha deciso di bandire gli American Bully Xl, una razza canina di recente creazione, che è stata responsabile di diversi attacchi contro persone e per questo ritenuta pericolosa dal governo. Sarà la prima razza ad essere vietata dall'introduzione nella nazione della legge sui cani pericolosi nel 1991. Nel Paese ha creato scalpore e paura il caso di un uomo morto dopo essere stato attaccato da due American Bully Xl nei pressi di una scuola dello Staffordshire. Il proprietario delle bestie, un 30enne della zona, è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo e di essere responsabile della presenza di cani pericolosamente fuori controllo che hanno causato lesioni.

I due animali responsabili dell'aggressione sono stati uccisi, uno è morto dopo essere stato immobilizzato durante l'attacco, mentre l'altro, che era fuggito in una casa e chiuso dentro, è stato abbattuto con un'iniezione letale da un veterinario. L'attacco è stato così feroce che, come ha raccontato la polizia, sono dovute intervenire diverse persone per cercare di allontanare i cani dalla vittima.

"L'American Bully Xl è un pericolo per le nostre comunità, in particolare per i nostri bambini", ha dichiarato il premier Rishi Sunak. "Attualmente non è una razza definita dalla legge, quindi questo primo passo fondamentale deve essere fatto in fretta. È chiaro che non si tratta di una manciata di cani male addestrati, ma di un modello di comportamento che non può continuare", ha aggiunto, spiegando di aver dato mandato ai ministri di collaborare con la polizia e gli esperti per definire la razza "al fine di metterla fuori legge".

Il filmato di un cane Bully Xl che attacca le persone per strada a Birmingham, tra cui una ragazzina di 11 anni che ha riportato ferite alla spalla e al braccio, ha scatenato le proteste di questa settimana nel Regno Unito. Sunak ha promesso che la razza sarà vietata entro la fine dell'anno. "Questi cani sono pericolosi e voglio rassicurare i cittadini che prenderemo tutte le misure necessarie per tenersi al sicuro", ha dichiarato.

Si ritiene che il Bully Xl, una variante dell'American Bully, sia stato portato nel Regno Unito intorno al 2014. Questi animali sono nati negli Stati Uniti alla fine degli anni '80, quando sono stati incrociati gli American Pit Bull Terrier e gli American Staffordshire Terrier. Esistono quattro varianti: standard, pocket, classic e Xl. Quest'ultima è stata collegata a sei dei 10 attacchi mortali di cani nel Regno Unito nel 2022 ed è stata coinvolta in almeno due incidenti mortali quest'anno.

A gennaio, una dog sitter, Natasha Johnston, di 28 anni, è stata uccisa quando è stata attaccata dai cani che stava portando a spasso. Lo stesso mese, Alice Stones, di quattro anni, è stata uccisa dal cane della sua famiglia a Milton Keynes. Ad aprile, Wayne Stevens, 51 anni, è morto dopo essere stato attaccato da un cane a Derby e Jonathan Hogg, 37 anni, è stato ucciso dal cane di un amico che stava accudendo.

Continua a leggere su Today.it