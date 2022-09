Fa guidare l'auto al cane e posta il video sui social: finisce malissimo

Un uomo israeliano è finito in manette dopo aver pubblicato sui social un video che mostrava il suo cane alla guida di un'auto. Un caso social che ha come protagonista un 35enne, a cui la bravata è costata davvero cara: visionato il video, le forze dell'ordine lo hanno individuato ed arrestato, dopo aver scoperto che il veicolo era anche sprovvisto di assicurazione.

Nelle immagini, che adesso sono diventate virali sui social, è possibile vedere il cane seduto sulle gambe dell'uomo e con le zampe sul volante, intento a condurre l'automobile, anche con un discreto talento. Probabilmente l'uomo voleva soltanto realizzare un video ironico e ottenere qualche like, ma il filmato ha attirato l'attenzione della polizia, che ha avviato le indagini ed è riuscito a rintracciarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riporta la stampa locale, il caso è avvenuto a Ein Naqquba, villaggio a circa 10 chilometri da Gerusalemme. La polizia israeliana ha diffuso un comunicato in merito all'arresto del 35enne:" Chi commette queste azioni mette in pericolo la propria vita, ma anche e soprattutto quella degli altri. Continueremo a contrastare queste violazioni e perseguiremo chiunque si renda protagonista di questi atti che mettono in pericolo gli utenti della strada".